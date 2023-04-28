Eskişehir’de Ramazan Bayramı’nın ikinci günü bir bina altında çıkan yangında iş yerinde 40 bin liralık hasar gören manav, olayla ilgili kundaklama şüphesi taşıdıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binada meydana gelen yangın paniğe sebep olmuştu. Binanın giriş katında başlayan yangın kısa sürede üst katlara sıçrayarak apartmanı adeta alevlerle sardı. Ortaya çıkan yangında apartman sakinlerinin bayram tatilinde olması sebebiyle vatandaşlar zarar görmezken, binada maddi hasar ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili inceleme ve araştırması sürüyor.

“Dükkândaki hasar 40 bin liraysa, binada biraz daha fazladır”

Olayın yaşandığı binanın giriş katında manav dükkânı işleten esnaf İsmail Biçer, 40 bin liralık zarar gördüklerini ve kundaklama şüphesi taşıdıklarını söyledi. Yangın çıkan binanın giriş katında esnaflık yapan İsmail Biçer, hasarın faturasının ortaya çıkmaya başladığını söyledi. Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu, fakat maddi zararın canlarını sıktığını dile getiren Biçer, şöyle konuştu;

"Biz kundaklamadan şüpheleniyoruz"

“Zaten işlerimiz biraz hafifti, üstüne bir de bu geldi. Yapacak bir şey yok. Yangında zarar gören kapı ve camları kapatmak için tezgâhların ikisini yan yana koyup arasına sandıkları sıkıştırıyoruz, ama mecburen üst kısım açık kalıyor. Alüminyum tamircisi de bulamadık. Kimisi 10 bin, kimisi 20 bin lira istiyor, toparlanmaya çalışıyoruz. İlk etapta dışarısı tutuştu, alevler oradan bu tarafa gelene kadar ‘İçeri koşayım, hortumu alıp geleyim ve yangını söndüreyim’ diye düşündüm, ama alev büyüyordu. Biz kundaklamadan şüpheleniyoruz. Dükkânımızda 40 bin lira civarı maddi hasar meydana geldi. Bizim dükkânda çok bir şey yokken hasar 40 bin liraysa, zannediyorum binada biraz daha fazladır. Özellikle 1 ve 2’nci kat bayağı hasar görmüş. Odaları falan rezil durumda. Zaten baktığımızda alevler 5’inci kata kadar çıkmış. Köyde evi olanlar veya çoluğu çocuğu olup, tatile gidenler sebebiyle buradaki 4 ya da 5 daire boştu. Şükür cana gelmedi, mala geldi, artık yapacak bir şey yok.”