Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yaptı. 738 farklı atölye ve etkinliklerde çocukları buluşturan Büyükşehir Belediyesi on binlerce çocuğa ulaşarak yıl boyu hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağladılar.

Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak Eskişehir’deki çocukları bir araya getirdi. Yıl boyunca 738 farklı etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, on binlerce çocuğa ulaştı. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen birbirinden özel etkinlikler yıl boyunca devam etti. Ayrıca çocuklar eğitim gezileri, ziyaretler, atölyeler, kutlamalar ve gösterilerle dolu dolu bir yıl geçirdi.

Büyükdere Mahallesi, Ömür, Şirintepe ve Vecihi Hürkuş Parkı’nda ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Mahalle Şenliği’ ise büyük beğeni topladı. Çocuklar 2024 yılı boyunca ESMEK’in bilişim, eğlenceli eğitimler, el sanatları, enstrüman, kişisel gelişim, sanat ve tasarım, ses ve müzik, spor ve dans branşlarındaki eğitimlerinden yararlandı. Bilim ile ilgilenen çocukların ise vazgeçilmez durağı olan Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi ile Çocukların hayal dünyasının gelişimine büyük katkı sağlayan Masal Şatosu’nda da çocuklar için alternatif etkinlikler düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ‘Yaşasın Demokrasi’ mottosuyla düzenlenen 9. Çocuk Şenliği’nde ise binlerce çocuk bir araya gelerek büyük bir coşkuya sahne oldu. Çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz spor eğitimleri yıl boyunca devam etti. Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, taekwondo, temel hareket eğitimi, jimnastik, halk oyunları ve yüzme kurslarına katılan çocuklar sağlıklı gelişimlerine katkı da bulundular.

“Bu şehirde ne yapıyorsak önce sizin için!” diyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Geleceğimiz ve umudumuz çocuklar için eğitici, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etti. Neşeli çocuk sesleriyle dolu daha mutlu ve güzel bir dünya için bu yılda birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağız. Kadınlarıyla, gençleriyle, çocuklarıyla mutlu bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizin gözlerinizdeki ışık, yarınlarımızın en büyük umudu” dedi.