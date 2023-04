Bayburt’ta asırlık bir gelenek olan ’on beşi’ geleneğini her yıl büyük bir coşkuyla devam ettiren Bayburt Belediyesi, depremzede çocukları da unutmadı.

Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan çocukları ziyaret eden belediye personeli, onlara ’on beşi’ hediyelerini verdi. On beşi geleneğine ilk defa Bayburt’ta şahit olduklarını belirten depremzede aileler ise, kendilerini de bu coşkuya ortak eden belediyeye teşekkür ettiler.

“Belediyeden çocuklara on beşi ikramı”

Belediyenin bir Bayburt geleneği olan ve Ramazan ayının on dördünü on beşine bağlayan akşamda iftar sonrası gerçekleştirilen on beşi programı düzenledi.

Bayburt Belediyesi ekipleri iftarın ardından mahalle mahalle dolaşarak şehrin dört bir yanında çocuklara çeşitli ikramlarda bulundu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin de çocukların heyecanına ortak olduğu etkinlikte çocuklar hem on beşi ikramlarını topladı hem de eğlenceli dakikalar yaşadılar. Çocuklar ayrıca on beşi geleneğinin yaşatılmasına verdiği katkılardan dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler.

Bayburt merkezde bulunan 14 mahallede gerçekleşen etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci, “Bayburt’ta asırlardan beri devam eden bir geleneğimiz var. Ramazan ayının on dördünü on beşine bağlayan gece Bayburt’ta on beşi olarak adlandırılıyor. Çocuklarımız Ramazan’ın bu ulvi havasını bu güzelliğini komşularıyla, arkadaşlarıyla, dostlarıyla paylaşmak için on beşi topluyorlar. Bu yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Biz Bayburt Belediyesi olarak bu geleneğin devamı için elimizden geleni yerine getirmeye ve bu mutlu havayı çocuklarımızla birlikte teneffüs etmeyi arzu ediyoruz. Bugün burada gördüğünüz gibi çocuklarımız on beşilerini aldılar mutlular. İnşallah nice on beşileri sağlık içinde birlikte paylaşırız.” ifadelerini kullandı.

Çocukların büyük bir sevinçle on beşilerini toplayarak evlerine mutluluk içinde döndüğü programda Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli de Başkan Pekmezci’ye eşlik etti.