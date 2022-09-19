Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 100 yaşlarındaki üç askerlik arkadaşı, “Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter” diyerek hasret giderdi, askerlik anılarını tazeledi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 100 yaşlarındaki üç askerlik arkadaşı, “Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter” diyerek hasret giderdi, askerlik anılarını tazeledi.

Karasu’da yaşayan ve 100 yaşında olan üç askerlik arkadaşı, yaklaşık 70 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Hürriyet ve İhsaniye mahallelerinin muhtarlarının öncülüğünde gerçekleşen buluşmada, üç askerlik arkadaşı hasret giderdi. Asırlık arkadaşların, “Ölmeden önce görüştük ya bu bize yeter” sözleri duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Buluşmaya öncülük eden İhsaniye Mahallesi Muhtarı Oğuz Özden, diğer mahalle muhtarlarını arayarak birlikteliğe öncülük ettiklerini söyledi.

“Köylerimiz ayrıydı, görüşemedik. Birbirimizi çok severdik”

Asker arkadaşlarıyla bir araya gelen Cevat Manav, “1950’de İzmit’in Kandıra ilçesinde askere alındık. 10 ay sonra bizi Ankara’ya gönderdiler. 1952 yılında birlikte teskere aldık. Köylerimiz ayrıydı, görüşemedik. Birbirimizi çok severdik, telefonla görüşürdük arada sırada. Buluşmaktan çok mutlu olduk” dedi.

“Sağ mı, öldüler mi diye merak ediyordum”

Askerlik arkadaşlarını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Hakkı Adic, “Her gün asker arkadaşlarımı sayıyordum. Acaba sağ mı, öldüler mi diye merak ediyordum. Hepsi öldü, iki tane kalmıştı. Görünce çok mutlu oldum” derken Mevlüt Elkoca bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyleyerek, “Arkadaşlarımız birer birer öldü. Terhis olan gitti, bir daha görüşemedik. Çok özlemişim onları. İlk başta hatırlayamadım, sonradan tanıdım” diye konuştu.