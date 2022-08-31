Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Hava Elektronik Sanayii A.Ş. (HAVELSAN) ve Samsun Teknopark arasında teknoloji alanında personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında OMÜ bünyesinde “HAVELSAN Akademi” kurulacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Hava Elektronik Sanayii A.Ş. (HAVELSAN) ve Samsun Teknopark arasında teknoloji alanında personel eğitimlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında OMÜ bünyesinde “HAVELSAN Akademi” kurulacak.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’nda devam eden TEKNOFEST KARADENİZ’in HAVELSAN standında gerçekleşen törende protokol metnine; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve Samsun Teknopark Genel Müdürü Ekrem Altan imza attı.

OMÜ bünyesinde HAVELSAN Akademi kurulacak

Anlaşmayla OMÜ bünyesinde kurulacak ve Karadeniz Bölgesi koordinasyonu Samsun Teknopark tarafından sağlanacak HAVELSAN Akademi, ortak belirlenecek konu başlıklarında üniversite bünyesindeki akademisyenlere HAVELSAN tarafından yüz yüze ve online olarak tamamlama eğitimi verilmesi hedefleniyor. Alınan eğitimlerle akademisyenlerin kendi üniversiteleri bünyesindeki öğrencilere ve kendi bölgelerinde bulunan firmaların mühendislerine almış oldukları deneyimleri aktarması amaçlanıyor. Ayrıca protokolle ortak çalışmaların somut ve sürdürülebilir bir temele oturtulması, kurulacak olan eğitim merkezlerindeki eğitimlerin sağlıklı yürütülmesi için temsilci görevlendirilmesi planlanıyor.

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Protokol ardından stant gezisiyle devam eden ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.