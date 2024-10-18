Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, ’Dünya’nın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer alan öğretim üyelerine, TEKNOFEST 2024 ile ISIF’24’te ödül kazanan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törene Rektör Aydın’ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, senato üyeleri, ödül alan akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Stanford Üniversitesi (Kaliforniya-Amerika Birleşik Devletleri) ve Hollanda merkezli Elsevier Yayınevi iş birliğiyle hazırlanan ’Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne giren akademisyenlere, ISIF’24’te madalya kazanan akademisyenlere ve TEKNOFEST 2024’te ödül alan takımlara OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından teşekkür belgesi verildi.

"Üniversitemizi ileriye taşıyacak"

Rektör Fatma Aydın, "OMÜ’ye bu gururu yaşatan öğrencilerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin güzel işlere imza atması üniversitemizi de ileriye taşıyacak" dedi.

TEKNOFEST 2024 ve ISIF’24’te ödül alan akademisyenlere, takımlara ve en etkili bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, teşekkür belgelerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.