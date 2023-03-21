Elbistan’da Yeniden Hayat Lokantası’nda Ömür Şef önderliğinde, her gün 12 bin kişiye sıcak yemek hazırlanıyor.

6 Şubat’taki ikinci depremin merkezi üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde örnek bir dayanışma yaşanıyor. Masterchef yarışmasının jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya gibi depremlerden hemen sonra bölgeye koşan ünlü isimlerden biri de Ömür Akkor oldu. Elbistan’da depremzedeler için kazanları kaynatmaya başlayan Ünlü Şef Ömür Akkor’a, İstanbul’un ünlü restoranları Şazeli, Katık ve Seraf destek verdi. Viyana Kahvesi içecek, Fatih Belediyesi ise lojistik hizmeti sundu. Depremler nedeniyle kapanan bir kebapçı dükkanı Ömür Şef ve hayırseverler sayesinde yeniden hayat buldu. Kebapçının adı ise “Yeniden Hayat Lokantası” olarak belirlendi. Ömür Şef, her gün 12 bin kişiye ücretsiz sıcak yemek servis ediyor.