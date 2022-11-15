Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan ve 4 bin yıllık yemekleri hayata geçirmesiyle bilinen ünlü aşçı Ömür Akkor, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Türk mutfağı üzerine çalışmalar yapan ve 4 bin yıllık yemekleri hayata geçirmesiyle bilinen ünlü aşçı Ömür Akkor, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Ömür Akkor’a Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yakup Söylemez, Dr. Öğr. Üyesi İhsan Kazkondu ve Öğr. Gör. Lütfi İbrahim Kadem eşlik etti. Türkiye mutfağına özgü lezzetleri keşfetmek için son 15 yılda 81 ili ziyaret eden Akkor, Zonguldak’a ise bugünkü ziyaretiyle üçüncü kez gelmiş olduğunu açıkladı. Zonguldak lezzetlerini gün yüzüne çıkarmak adına yapılabilecek ortak etkinlikler hakkında Rektör Özölçer ile konuşan Ömür Akkor, Zonguldak’ın doğası ve manzarasına hayranlık duyduğunu ve bu kentte yapılabilecek ortak etkinliklerde yer almaktan büyük mutluluk duyacağını dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ziyarette Ömür Akkor’a üniversitenin Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinde hazırlanan baston ve üniversite tarafından geçtiğimiz ay bastırılan ‘Antik Çağ’dan Cumhuriyete Bir Kentin Tarihi’ kitabı ile 30’uncu yılına özel olarak hazırlanan ‘1924’ten Günümüze Üniversitemiz’ adlı kataloğu hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Özölçer, Akkor’u Zonguldak’ta daha sık görmek istediklerini belirterek, kendilerine başarılar diledi.