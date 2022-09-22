Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalının, farklı ülkelerden üniversitelerle yürütülmekte olduğu Erasmus Mundus Master Degree in Soil Science (emiSS) programında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öğrencileri törenle mezun oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalının, farklı ülkelerden üniversitelerle yürütülmekte olduğu Erasmus Mundus Master Degree in Soil Science (emiSS) programında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı öğrencileri törenle mezun oldu.

Ziraat Fakültesi Fahrettin Tosun Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreninde emiSS programından 2022 Bahar yarıyılında 9 farklı ülkeden 16 öğrenci Yüksek Lisans derecesiyle öğrenim sürecini tamamladı. Mezuniyet töreninde öğrencilere ders süreci ve tez çalışması program hareketliliği içerisinde bulundukları en az 2 farklı üniversiteye ait diplomaları ve program ortaklarının imzasını taşıyan sertifikaları törene katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür Yard. Prof. Dr. Kadir Ersin Temizel, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Gülser, Prof. Dr. Orhan Dengiz, Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya ve törene katılan proje ortağı üniversitelerden Prof. Dr. Tomasz Zaleski, Prof. Dr. Ivan Monolov, Prof. Dr. Andon Andonov, Prof. Dr. Kamel Mahmood, Prof. Dr. Ammar Albalasmeh, Prof. Dr. İbrahim Al Makhadmeh ve Assoc. Prof.Dr. Michal Gasiorek tarafından takdim edilerek binişleri giydirildi.

“Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürütüyor”

Mezuniyet töreninde konuşma yapan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, “Dünya, gelişen iletişim ve teknolojiyle bilimin anında her yere ulaşabildiği küçük bir gezegene dönüşmüştür. Bu sayede gelişen bilgi ve teknolojiyi öğrenmek ve onlara ulaşmak kolaylaşmıştır. Tarım ve gıda gibi her insanın ihtiyaç duyduğu ürün grubunda çalışmak, bu alanda çalışan, araştıran ve üreten bizler için bir motivasyon konusu olmalıdır. Fakültemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli çalışmalar yürütüyor. Bugün yapılan mezuniyet töreni bu çalışmalardan bir tanesinin ürünüdür. Emiss yüksek lisans programına katkı sunan proje ortaklarına ve akademisyenlerine teşekkürlerimi sunarım. Programına katılarak mezun olan öğrencileri ise tebrik eder, bilgi ve tecrübelerini uygulamaya sokarak tarım sektörüne katkı sunmalarını dilerim” dedi.