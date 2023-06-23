Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nden mezun olan 303 öğrenci diploma heyecanı yaşadı. Dönem birincisi iki çiçeği burnunda doktor OMÜ yönetimine, “Hekimlikten uzaklaştırıldık; hasta bakıcı, sekreter ve hemşire olduk” siteminde bulundu.

OMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Törende Amasya Üniversitesi’nden 14 öğrenci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden ise 289 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Türkçe ve İngilizce dönem birincileri, OMÜ’nün intörn doktorlara uyguladığı muamele ve verdiği görevleri eleştirdi. Öğrencilerin konuşması diğer öğrenciler ve aileler tarafından ayakta alkışlandı. Öğrenciler doktorluğa geçiş dönemi olan intörnlük döneminde OMÜ tarafından daha çok alt hizmetlerde kullanıldıklarını iddia etti.

Türkçe dönem birincisi Aleyna Doğu: “Görevimiz olmayan işleri yapmak zorunda kaldık”

Eğitimin son yıllarında doktorluk yerine OMÜ tarafından görevleri dışında çalıştırıldıklarını ileri süren OMÜ Tıp Fakültesi Türkçe dönem birincisi Aleyna Doğu, “Bu yılın amacı bilgilerimizi kullanmak, hasta takibi ve tedavisini yapabilmektir. Biz bu şekilde bu yılın geçeceğini zannederken çoğu zaman kendimizi doktor olarak hissedemedik, beklediğimiz saygıyı göremedik. Birçok yerde ne yazık ki görevimiz olmayan, bizlere katkı sağlamayan işleri yapmak zorunda kaldık. Aslında hepimizin isteği 1 yıl boyunca personel eksikliğini gidermek değil, sahaya daha deneyimli bir hekim olarak çıkabilmekti” dedi.

İngilizce dönem birincisi Vatansever: “Hasta bakıcılık, sekreterlik ve hemşirelik yaptırıldık”

İntörnlük boyunca doktorluktan uzaklaştırıldıklarını vurgulayan OMÜ Tıp Fakültesi İngilizce dönem birincisi Hadis Vatansever, “Eğitim hayatımızda özellikle son senemiz olan intörnlük zamanında karşılaştığımız bazı zorluklardan bahsedeyim. İntörnlük dönemi; asistan hekimlerden, hocalardan kriz anlarını yönetmeyi, hasta takip etmeyi öğrendiği, hekimliğe ilk adım attığı dönemdir. OMÜ’nün intörnleri olarak biz; çoğu zaman hemşire, bazen personel bazen hasta bakıcı, bazense sekreter olduk ama asla hekim olmadık, hekim gibi hissettirilmedik. 100’lerce EKG çektik, binlerce kan aldık, 100’lerce sonda taktık, bazen sırf sedye çekmek için ameliyathaneye çağrıldık, koridorda hastaları çağırmakla görevlendirildik, elimizde tartıyla oda oda gezip hasta tarttık. Hiç uyumadan saat başı kan şekeri baktık. Sonuç olarak burada intörnlük döneminde hekimliğe yaklaşmaktan çok hekimlikten uzaklaştırıldık” diye konuştu.

Dün OMÜ Rektör Yardımcılığı görevine getirilen Prof. Dr. Murat Terzi, kendi mezun olduğu dönemde de öğrencilerin konuşmasına benzer bir konuşma yaptığını ifade ederek, yeni doktorlara başarı diledi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, “Fakültemiz bugün 45. dönem mezunlarını veriyor. Burada diploma alacak öğrenciler, ailelerine çok şey borçlu. Aileler çocuklarını okutmak ve birer doktor olmaları için büyük çaba harcadılar” şeklinde konuştu.

Rektör Elmacı: “Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verdi”

Törende kendi üniversitelerinin öğrencilerinin de ilk mezunlarını verdiğini ifade eden Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, “Bugün ilk mezunlarını veren Amasya Tıp Fakültesi öğrencilerimi ve OMÜ öğrencilerini tebrik ederim. 2 doktor babası ve 2 doktor kayınpederi olarak bu meslekte ne kadar emek verildiğini biliyorum. Hepinizin bu çabalarının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. OMÜ, imkanları çok yüksek bir üniversite. Elbette eksiklikler olabilir. Bizim ülkemiz imkanları neticesinde dünyada eğitim veren yerlerden biri olduğunu sizler de başka ülkelere gittiğinizde yaşayarak göreceksiniz. Bu ülke; çok zor şartlarda bile eğitimini devam ettirmeyi başarmış, kurumsallaştırmayı çok iyi gerçekleştirmiş, dünyanın ender ülkelerinden birisidir. Bu ülke ile gurur duymalısınız. Bunun bizim en iyi vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından dönem birincileri fakültenin kütüğüne isimlerini çaktılar. Daha sonra 225 Türkçe, 78 de İngilizce mezunu öğrenci, hep birlikte doktorluk yemini etti. Yeminin ardından öğrenciler keplerini fırlatarak, mezuniyeti kutladı.