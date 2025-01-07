Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 6 projesiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Araştırma Üniversitesi adayı olan OMÜ, TÜBİTAK tarafından açıklanan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında önemli bir başarı elde etti. Daha önce açıklanan birinci dönem sonuçlarında bilimsel değerlendirmeye sunulan projelerden 8’i desteklenmeye hak kazanmıştı. Bu sonuçlarla OMÜ, program kapsamında 2024 yılını toplamda 14 proje desteği ile tamamlamış oldu.

TÜBİTAK’ın itibarlı destek programında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Fen, Ziraat, Veteriner Fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi farklı birimlerinden akademisyenlerin yürüttüğü çeşitli projelere destek verilmesi kararı verildi. Ziraat ve çevre bilimleri, biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri gibi alanlarda yapılan bu çalışmalar, üniversitenin güçlü araştırma altyapısı ve deneyimli akademisyen kadrosunun bir ürünü olarak ön plana çıkıyor. TÜBİTAK’ın sağladığı finansal destek ve çeşitli imkanlar sayesinde, bu projelerin Türkiye’nin bilimsel gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Desteklenen OMÜ projeleri şunlardan oluşuyor

Doç. Dr. Ali Osman Adıgüzel (Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü) yürütücülüğünde, “Psikrofilik/Psikrotolerant Pseudomonas İzolatlarının Esteraz ve Lakkaz Genleri ile Füzyon Enzim İnşası, Bakır Emdirilmiş Zeytin Küspesi Aktif Karbonuna Afinite İmmobilizasyonu, Antibiyotik Gideriminde Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi” başlıklı proje. Arş. Gör. Dr. Emrah Güngör (Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü) yürütücülüğünde, “Probiyotik Mikroorganizmalar Kullanılarak Katı Kültür Fermantasyonu ile Keçiboynuzu Posasından Etlik Piliçler İçin Yem Katkı Maddesi Geliştirilmesi” başlıklı proje. Prof. Dr. Tolga Güvenç (Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı) yürütücülüğünde, “4T1 Meme Kanseri Hücre Hattı Modelinde Doksorubisin, Okaliptüs ve Bergamot Esansiyel Yağ Kombinasyonlarının İn-Vitro ve İn-Vivo Gen İfadesi, Tümör Mikro Çevresi ve Anti Neoplastik Aktivitelerinin Araştırılması” başlıklı proje. Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru kabul edilen OMÜ projelerini ise şöyle sıralanıyor: Prof. Dr. Gül Fatma Yarım (Veteriner Fakültesi, Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı) yürütücülüğünde, “Fruktoza Maruz Bırakılan Gebe Ratlara Rutin Takviyesinin Yavrularının Beyin Dokusundaki İnflamasyona ve Oksidatif Strese Etkisinin Araştırılması” başlıklı proje. Prof. Dr. Yasemin Özdener Kömpe (Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü) yürütücülüğünde, “Türkiye’de Yayılış Gösteren Himantoglossum Spreng. (Orchidaceae) Türlerinin Tohumdan Üretim Şartlarının Belirlenmesi” başlıklı proje. Öğr. Gör. Zeynep Yüksel (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yürütücülüğünde, “Radyografik Pozisyonlama ve Çekim Parametrelerinin Modellendiği Azure Kinect Entegre Artırılmış Gerçeklik Simülasyonu: RöntgenXSim” başlıklı proje.

"Ülkemizin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, 6 projenin destek almasının üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, “Bilimsel başarılarımızı pekiştiren bu önemli desteklerin, üniversitemizin araştırma kapasitesini daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Akademik kadromuzun özverili çalışmaları ve güçlü araştırma altyapımız sayesinde, bilim dünyasına katkı sağlama yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Aldığımız bu desteklerle, ülkemizin bilimsel ve teknolojik ilerlemesine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.