Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, katıldıkları ulusal ve uluslararası tasarım yarışmalarında dereceye girerek büyük bir başarıya imza attı.

Uluslararası Procarton Ambalaj Tasarım Yarışması’nda, Avrupa’nın dört bir yanından yaklaşık 800 karton ambalaj tasarımı arasından, finale kalmayı başaran Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden üç öğrenci, 25 finalist arasında yer aldı. Enes Biçer, “All Other Winner” kategorisinde ulusal birincilik ödülünü kazanırken, Berre Fermancı “Sustainability” kategorisinde ulusal birincilik ödülünü, Sıla Tüylüoğlu ise mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı’nın koordinatörlüğü, Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliği ve Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin organizatörlüğü ile düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda ise Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Emre Kocaer ve Farid Saeidimanesh, “Playnest” isimli projeleri ile altın ödüle layık görüldü.

OMÜ’den yapılan açıklamada, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak, yarışmalarda başarı elde eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.