Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) 3 girişimci akademisyen, ‘Mükemmeliyet Mührü’ almaya hak kazandı.

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor. TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı 2024-2 Çağrısı sonuçları açıklandı. Samsun Teknopark ve Ankara Üniversitesi Teknokent’in ortaklaşa yürüttüğü 1812 BİGG Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı kapsamında BİGGSAMSUN’dan 3, ankaBİGG’den ise 5 olmak üzere toplamda 8 girişimci Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden 3 akademisyenin TÜBİTAK BİGG fonu tarafından desteklenmesi Samsun Teknopark ve OMÜ’nün girişimcilik ekosistemine yaptığı katkıyı bir kez daha tescilledi.

Destek alan OMÜ’lü akademisyen girişimciler şöyle:

Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci (Veteriner Fakültesi), Doç. Dr. Özgür Baytut (Fen Fakültesi), Öğr. Gör. Dr. Hakan Bülbül (Fen Fakültesi).