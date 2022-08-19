Samsun’un ihracat kapasitesinin arttırılması için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) 200 uluslararası öğrencisine ticari eğitim verilecek.

Samsun’un ihracat kapasitesinin arttırılması için Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) 200 uluslararası öğrencisine ticari eğitim verilecek.

OMÜ bünyesindeki Samsun Teknopark, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında OMÜ’lü öğrencilerin dış ticaret yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. “Samsun’un İhracat Kapasitesinin Arttırılması” adını taşıyan protokole göre OMÜ’de öğrenim gören 200 uluslararası öğrenci, OKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında uzmanlardan dış ticaretle ilgili eğitimler alacak.

Tören: “Projeleri farklı bir vizyonla ve hızlı bir biçimde değerlendirmeye gayret ediyoruz”

Ardından söz alan Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Tören, TSO olarak kentin ekonomisine katkı sağlayacak her projeyi desteklediklerini belirterek, “Rektör hocamızın da yönetime geldiği günden bu yana sergilediği yaklaşım doğrultusunda gerek üniversite-sanayi iş birliğini gerekse de Samsun gelişimine pozitif yansımaları olacak projeleri, farklı bir vizyonla ve hızlı bir biçimde değerlendirmeye gayret ediyoruz. OKA’nın da katkısıyla imzalarını atacağımız Teknik Destek Projesi şehrin birlik ve bütünlüğünü göstermekte. Uygulayıcısı Samsun Teknopark olsa da arkasında hem üniversitemiz hem de OKA ve Samsun TSO’nın olması; projenin verimli, hızlı ve etkin bir biçimde yürümesini sağlayacaktır” dedi.

Ünal: “Uluslararası öğrencilerimizin mensubu olduğu coğrafyalardaki potansiyeli üretici ve sanayicinin önüne koymak niyetindeyiz”

Protokole dair düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ise projenin temelinde Samsun’un ekosistemine katkı sağlamak olduğuna işaret ederek, “Projede Samsun’daki unsurları hem şehirle bütünleştirmek hem de süreç boyunca şehre katmak var. Projenin üniversite açısından önemi, eğitimin bir parçası olması. Biz bu iş birliğinin eğitim zeminine oturmasını, eğitimle de bu süreçlerin yönetilmesini arzu etmekteyiz. OMÜ, 120 farklı ülkeden 5 bin 500 kadar öğrencisi olan bir üniversite. Daha önce OMÜ Vakfı ile uyguladığımız ‘Kültür Elçileri’ projesi, bu iş birliğinin farklı ayağıydı. Bu protokolle de yine uluslararası insan kaynağını etkin bir şekilde şehrimiz ve ülkemiz hizmetine sunmaya çalışacağız. Projede teknik destek olacak ama biz aynı zamanda öğrencilerimizin mensubu olduğu coğrafyalarla alakalı harita çıkarmayı planlıyoruz. Oralardaki potansiyeli resmetmek, yanı sıra da bu potansiyeli bölgemiz ve ülkemizdeki üretici ile sanayicinin önüne koymak niyetindeyiz. Sadece git ve yap şeklinde değil de ticaretin dilini ve kendine has kurallarını bilen arkadaşlarımızla iş birliği yaparak işlemleri kolaylaştırmak ve uluslararası öğrencilerimizi bu süreçte aracı kılmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Projeyle birlikte 2 açıdan kazanç elde etmeyi umduklarını vurgulayan Rektör Ünal, “Bunlardan biri eğitimi güçlendirmek ve dolayısıyla Üniversite olarak nitelikli öğrenci talebini arttırmak. Bir diğeri ise hem OMÜ’nün hem de Samsun’un ekonomik kazanım sağlayacağı bir sürecin hızlandırılması. Burada hareket etmek önemli ama hızlı hareket etmek daha önemli zira hızlı davrandığınızda yeni imkân ve fırsatları değerlendirme şansına sahip oluyorsunuz. Katkısı olan her bir kuruma şükranlarımı sunuyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektörlük Senato Salonu’nda yapılan imza töreninde protokole; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda STSO Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Tören ile OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin imza attı. Protokol kapsamındaki projenin uygulanma süresi 6 ayı kapsıyor.