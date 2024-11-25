Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Çarşamba Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsünde kültür merkezi yapımına ilişkin protokol imzaladı.

OMÜ Rektörlüğünde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve iş adamı Halil Yılmaz imza attı. İmzalanan iş birliği ile kısa zamanda tamamlanması beklenen kültür merkezine iş adamı Halil Yılmaz’ın adı verilecek.

Bir yıl geçerli olacak protokol kapsamında; inşaatı 2016 yılında başlatılan ancak tamamlanamayan kültür merkezinin düzenlenen yeni iş birliğiyle planlanan fiziki düzenlemeler detaylı bir şekilde sıralandı. Çatı imalatından elektrik ve mekanik altyapıya, iç ve dış cephe düzenlemelerinden seramik kaplamalarına kadar birçok eksik giderilecek.

Protokol kapsamında Çarşamba Belediyesi, kazı, dolgu ve çevre düzenlemeleri gibi altyapı çalışmalarını üstlenecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ise merkezin tamamlanmasının ardından en hızlı şekilde öğrencilerin kullanımına açacak.

Protokol töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Daha sonra Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve iş adamı Halil Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ı makamında ziyaret etti.