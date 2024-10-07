Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamındaki 9. Uluslararası Buluş Fuarı’nda (9th International Inventions Fair-ISIF’24) 7 madalya elde etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) ana yürütücülüğünde bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST bünyesindeki ISIF’24’e 16 ülkeden katılım olurken, 298’i yerli, 56’sı yabancı olmak üzere 354 buluş sergilendi.

OMÜ’den 7 madalya ile üstün performans

ISIF’24’te jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde 298’i yerli, 56’sı yabancı 354 buluştan ödül almaya layık görülenler belli oldu. Değerlendirmelerde OMÜ’nün 10 buluşundan 1’i altın, 1’i gümüş ve 5’i de gümüş madalyaya değer görüldü. ISIF’24’te OMÜ’nün hak sahipliğinde altın, gümüş ve bronz madalya kazanan akademisyen ve araştırmacılar ile buluşları şöyle:

Altın madalya

“Çevre Dostu Bir Esnek ve Mukavemeti Yüksek Seramik Kompozit Malzeme ve Bunun Üretim Yönetimi” (Doç. Dr. Sinem Çevik, Öğr. Gör. Dr. Arife Kübra Yontar, Dr. Öğr. Üyesi Suna Avcıoğlu, Büşra Birateş).

Gümüş madalya

“Termoelektronik Jeneratör Kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler için Yoğuşmalı Isı Haznesi Sistemi” (Prof. Dr. Yavuz Köysal, Öğr. Gör. Tahsin Atalay, Öğr. Gör. Hakan Bülbül, Öğr. Gör. Yusuf Yakut).

Bronz madalyalar

“İnsan Beyninde Üretilen Adrenalinin Taşınımında Görev Alan Nöronların Davranışını Taklit Eden Yapay Beyin Pili” (Dr. Öğr. Üyesi Burak Tekin).

“İneklerde Serviks Uteri İçine Girebilen Servikal Kameralı Fileksibl Uçlu Katetere Sahip Kameralı Spekulum” (Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar, Gökhan Kanlı).

“Yekpare Metal Köpük Formunda Yeni Nesil Hibrit Kompozit Yapılı Isı Alıcı” (Prof. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr. Bilal Sungur).

“Yara Yeri İyileşmesinde Kurkimin İçerikli Oral Film” (Prof. Dr. Feyza Otan Özden, Prof. Dr. Feza Geyikçi).

“Kapsülüze Edilmiş Sıvı Emdirilmiş Pelet Yakıt” (Prof. Dr. Mevlüt Gürbüz, Doç. Dr. Bilal Sungur).

Katılımcı diğer buluşlar

“Tabancılar için Mekanik Gez Nişangâhı” (Burakhan Alim Çay).

“Laboratuvar Hayvanları için Ped” (Doç. Dr. Burak Genç, Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Görkem Dengiz, Zeynep Sude Demiray, Yiğit Belen).

“Yarı İletken ve Doğrusal Olmayan Optik Özellik Gösteren Stabilize Nikelofilik Tiyosemikarbazon Kompleksleri” (Prof. Dr. Namık Özdemir, Prof. Dr. Tülay Baldemirci, Arş. Gör. Elif Avcu Altıparmak).

OMÜ’den yapılan açıklamada, "Ödülleriyle Üniversitemizi onurlandıran bütün akademisyen ve araştırmacıları tebrik ediyor; geliştirdikleri yenilikçi teknolojilerin OMÜ’nün ‘Araştırma Üniversitesi’ hedefine katkı sunmasını ve ticarileşerek önemli sosyoekonomik kazanımlar elde etmesini temenni ediyoruz" denildi.