Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Yakakent Belediyesi arasında sosyal ve kültürel alanda iş birliği protokolü imzalandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Yakakent Belediyesi arasında sosyal ve kültürel alanda iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ Rektörlüğünde gerçekleşen törende, 2 yıl geçerli olacak protokole Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma imza attı. Anlaşmayla OMÜ ile Yakakent Belediyesi arasında ekonomi, eğitim, çalıştay, seminer, panel gibi etkinliklerin yapılarak sosyal ve kültürel faaliyet alanında işbirliği ve koordinasyon sağlanması hedefleniyor. Ayrıca protokolle ortak çalışmaların somut ve sürdürülebilir bir temele oturtulması, taraflar arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve ilişki alanlarının genişletilebilmesine yönelik üniversite-belediye iş birliği amaçlanıyor.

“İş birliğini önemsiyoruz bunu doğru bir strateji ile devam ettireceğiz”

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Yakakent’in Samsun’da diğer ilçelerden ayrıldığı bazı yönler var. Özellikle su ürünleri ve Defne gibi tıbbi aromatik bitkilerin üretimi burada geçmişten gelen bir kültür olarak karşımıza çıkıyor. Yakakent sahip olduğu bu imkânları gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle çeşitli faaliyetler düzenleyerek akademik alanda desteklenecek. Özellikle turizm alanında da ön plana çıkan ilçenin gelişimine ve istihdamına katkı sağlayarak etkinlik alanları oluşturmak devamında ise süreci takip ederek çalışmaların bölgeye etki edecek şekilde içinin doldurulmasını hedefliyoruz. İki kurum arasındaki iş birliğini önemsiyoruz bunu doğru bir strateji ile devam ettireceğiz” dedi.

Protokol ardından baş başa görüşmelerle devam eden ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. Törene ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut katıldı.