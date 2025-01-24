Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, “Doğal Gaz Boru Hatlarında Meydana Gelebilecek Heyelanların Stabilite Analizlerine Yönelik Araştırma, Modelleme ve Mühendislik İşleri Hizmet Alımı Sözleşmesi” protokolünü imzaladı.

OMÜ ile BOTAŞ Karadeniz İşletme Müdürlüğü, doğal gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Taraflar arasında, Doğal Gaz Boru Hatlarında Meydana Gelebilecek Heyelanların Stabilite Analizlerine Yönelik Araştırma, Modelleme ve Mühendislik İşleri Hizmet Alımı Sözleşmesi protokolü imzalandı. Protokol, OMÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen törenle resmileşti.

Protokol, 2 yıl boyunca geçerli olacak ve taraflar arasında bilimsel ve teknik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayacak. Anlaşma çerçevesinde OMÜ işletme müdürlüğüne heyelan riskleri ile ilgili danışmanlık hizmeti sunacak. Protokolün yürütücülüğünü ise Doç. Dr. Gökhan Demir üstlenecek.

İmza törenine OMÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Demir’in yanı sıra Başmühendis Berkay Şimşek de katıldı. İmza töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.