Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilen “Uygulamalı Katalizör Semineri” gerçekleştirildi.

TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında Omtel Otel’de düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden akademisyenler eğitmen olarak, çeşitli üniversitelerden lisansüstü eğitim gören 15 öğrenci de katılımcı olarak yer aldı. Seminerin ilk gününde Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatma Çiğdem Güldür, “Reaksiyonlar İçin Katalizör Seçimi ve Hazırlama Teknikleri” üzerine ders verirken, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramazan Yıldırım, “Geleceğin Katalizör Trendleri ve Katalizörde Yapay Zeka Uygulamaları” konulu bir sunum yaptı.

Kimya Mühendisliği Araştırma Laboratuvarlarında iki gün süren uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Akabinde ise OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Araştırma Laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Arş. Gör. Dr. Gülce Çakman tarafından “Mikrodalga Yöntemiyle Katalizör Sentezi” ve Arş. Gör. Rukan Can Seyfeli tarafından “İmpregnasyon Yönteminin Temel İlkeleri ve Katalizör Sentezi Süreçleri” katılımcılara anlatıldı.

Seminerin ikinci günü, ODTÜ’den Prof. Dr. Deniz Üner, “Katalizörlerin Temel İlkeleri ve Spektroskopik Yöntemlerle Katalizör Analizi” konusunda ders verdi. Koç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alper Uzun ise “Katalizör Tasarımı, Optimizasyonu ve Performans Değerlendirilmesi” başlıklı bir sunum yaptı.

Ardından OMÜ Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAM) personelleri tarafından katalizör karakterizasyonu kapsamında SEM, TGA ve XRD analizleri gerçekleştirildi. Arş. Gör. Dr. Gülce Çakman ve Arş. Gör. Rukan Can Seyfeli, analizlerin sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

İki günlük seminer ise OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz’ın katılımıyla, eğitmen akademisyenlere teşekkür belgeleri ve hediyeleri, katılımcılara ise katılım belgeleri takdim edildi.

Hatıra fotoğrafı çekimiyle seminer sona erdi.