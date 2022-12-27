Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinde Türkiye Dinler Tarihi Çalışmaları Paneli gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesinde Türkiye Dinler Tarihi Çalışmaları Paneli gerçekleştirildi.

Panele, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şahin, İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu ise panele çevrimiçi olarak katılım sağladı. OMÜ İlahiyat Fakültesi Çarşamba Etkinlikleri kapsamında düzenlenen panelde "Din, İnanç ve Ritüel" başlıklı eser ile Türkiye dinler tarihi çalışmaları incelendi.

Oturumda konuşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, “Dinler tarihinin İslam dünyasında önemli bir alandır. Osmanlı’nın son döneminden itibaren dinler tarihi dersi bir alan olarak görülmeye başlandı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren ilahiyat içerisinde yer aldı. Bu süreç içerisinde çalışmaların yönü ve seyri değişse de kırılma olarak nitelendirdiğimiz farklı alanlarla kaynaşma noktasındaki kırılmayı temsil eden isimlerden biri Ekrem Sarıkçıoğlu olmuştur. Dinler tarihi alanına oldukça katkı sağlamış isimlerden biridir” dedi.

Ekrem Sarıkçıoğlu’nun ve Samsun’un birbirinden ayrılmaz iki şey olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Şinasi Gündüz, “Ekrem Hocamız buraya yıllarını verdi, uzun süre fakültede dekanlık yaptı. Sadece dinler tarihi alanında değil felsefede, tefsirde ve birçok alanda çok iyi öğrenciler yetiştirdi. Yetiştirdiği kişiler alanlarının sayılı isimlerinden biri haline geldi. Bunu gururla söylemeliyim ki alana bir ruh kazandırdı” diye konuştu.

Çevrimiçi bağlandığı panelde konuşan Prof. Dr. Ekrem Sarıkçıoğlu, “Daha önceki dönemlerde 60’lı yıllarda öğrencilere verecek dinler tarihi kitabı bile yoktu. Sadece hocalarımız bize anlatırdı, herhangi bir dokümanımız yoktu. Şu an yıllar geçti, hepimizin gayretleriyle güzel gelişmeler yaşandı. Umarım daha nice güzel gelişmeler yaşanır. Geleceğe dair ümidim her geçen gün artıyor. Sizlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda panelistlere fidan sertifikaları takdim edildi.