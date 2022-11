Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) lisans öğrencilerine yönelik proje yazma eğitimleri başladı.

OMÜ Proje Yönetim Ofisi (PYO) tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yaman’ın yaptığı ve Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından organize edilen ‘Lisans Öğrencilerinin Araştırma Projelerine Yönelik Farkındalığının Artırılmasında ve Proje Yazma Becerinin Geliştirilmesinde Uygulamalı Proje Hazırlama ve Yazma Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi’nin birincisi başarılı bir şekilde tamamlandı. Programda 14 saatlik teorik eğitim OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığı ile projelerin uygulamalı şekilde yazımı ise yüz yüze eğitim ise SEM organizasyonu ile OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; proje ile ilgili temel kavramlar ve proje döngüsü, bir problemin/fikrin AR-GE projesine dönüştürülmesi, proje yazarken dikkate alınması gereken hususlar, etkili yazım önerileri ve ret nedenleri, proje formu ve değerlendirme kriterleri, projeler için veri tabanlarının kullanımı, proje hazırlamada kişilik özellikleri, 2209 A proje öneri formunun tanıtımı, özgün değer bölümünün yazımı, yöntem bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje yönetimi bölümünün yazımı ve iş paketlerinin oluşturulması, yaygın etki bölümünün yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar, proje hazırlama ve yönetimi sürecinde iş birlikli çalışmaya dönük uygulamalar, proje fikri bulma, proje fikrinin yapılandırılması, proje yazma uygulamaları, grup halinde proje yazma, projede bütçelendirme ve dikkat edilmesi gereken hususlar, projelere başvuru aşaması, başvuru kabul sonrası yapılacaklar anlatıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Süleyman Yaman, “Üniversite öğrencilerinin proje hazırlaması ve bu destek programına yönelik farkındalıklarının artırılması, kendilerinin akademik, mesleki ve kişisel gelişim süreçlerinde önem taşımaktadır. Projelerin gün geçtikçe önem kazandığı dünyamızda; üniversite öğrencilerinin, yapacakları çalışmaları projelendirerek yönetmeleri, mesleklerine başladıklarında katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkarmalarına da katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin proje yazmaya teşvik edilmesi, proje kültürünün kendilerine aşılanması, üniversitedeki proje başvurularının ve mevcut başvurulardaki kabul oranlarının artması, bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Bunun amaçla, eğitim sürecinde hazırlanan proje önerilerinin 2022 ve 2023 yıllarındaki çağrı dönemlerinde Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı’na proje başvurusu olarak sunulması hedeflenmektedir” dedi.

Çok farklı fakülte ve programdan akademisyenin rehberliğinde yaklaşık 200 lisans öğrencisinin katılım gösterdiği projenin, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içinde farklı aralıklarla ve farklı öğrenci gruplarıyla devam etmesi bekleniyor.

OMÜ’de Lösemili Çocuklar Haftası kutlandı

Öte yandan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören lösemi hastası çocukların çizdiği resimler, ‘Sevgi İyileştirir’ temasıyla sergilendi. Sergi hakkında değerlendirmelerde bulunan Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Albayrak, “Tedavi oranlarımız oldukça iyi düzeyde. OMÜ olarak yüzde 70, 80 hatta 90’lara varan başarı oranımız var. Bu yoğun lösemi, lenfoma tedavi sürecinde hastalarımızın farklı hobilerle de ilgilenmelerini istiyoruz. Müzikle, resimle, yapabilecekleri düzeyde sporla ilgilenmelerini tavsiye ediyoruz. Bir an evvel eğitim hayatlarına dönmeleri en büyük arzumuz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü eğitim hayatı ilerde onlar için meslek sahibi olmak için değerli. Bir de hastalıklarını unutup hedeflerine kilitlenmelerini önemsiyoruz. İşte bu resimler de hasta çocuklarımızın tedavi süresince yaptıkları resimler. Çoğu çok umut dolu, renkli, güzel resimler. Onların umudunu hiçbir zaman kaybetmemelerini istemiyoruz. Her fırsatta onlara moral vermek istiyoruz. Ve sizlerin de onlara desteklerini bekliyoruz her zaman” diye konuştu.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan ise “Özellikle çocukların hastalığı bizleri çok özüyor. Çünkü onlar eğlenmeli ve hayatlarını doyasıya yaşamalıdırlar. Çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için lösemi haftasında bu duyarlılığa dikkat çekmek istiyoruz. Maalesef her yıl 3 bin 500 civarında çocuğumuz bu hastalığın pençesine düşüyor. Bu süreçte tedavi mümkün. Bizler de OMÜ olarak hastalarımıza en iyi tedavi sürecini uygulamaya özen gösteriyoruz. Hocalarımızdan ve çalışanlarımızdan beklentilerimiz hep bu istikamette. Her çocuğun en iyi tedavi metotlarında en iyi şekilde tedavi alarak normal hayatlarına dönmelerini diliyorum” şeklinde konuştu.

Sergi, katılımcıların resimleri incelemesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gerçekleştirilen serginin açılışına ayrıca Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları ile hasta yakınları katıldı.