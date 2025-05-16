Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile Metabolik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği iş birliğinde "Metabolik Cerrahide Beslenme Sempozyumu" düzenlendi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını OMÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, Metabolik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği Başkanı Doç. Dr. Nihal Zekiye Erdem ve OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Pancar Yüksel gerçekleştirdi. Konuşmalarda, disiplinlerarası yaklaşımın sağlık hizmetlerinde artan önemi ve bu tür bilimsel etkinliklerin mesleki gelişime katkısı vurgulandı.

Giderek artan metabolik hastalıkların tedavisinde etkili bir seçenek olan metabolik ve bariatrik cerrahinin, sadece cerrahi müdahale ile değil; öncesinde ve sonrasında yapılan doğru beslenme planlamalarıyla başarıya ulaştığı ifade edildi. Sempozyum boyunca, bu bütüncül yaklaşımın önemi detaylı biçimde ele alındı. Özellikle obezite ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklarda beslenmenin, riskleri azaltma, iyileşmeyi hızlandırma ve uzun vadeli kilo kontrolünü sağlama gibi kritik rolleri vurgulandı.

Etkinlikte; obezitenin etiyolojisinden metabolik ve bariatrik cerrahi yöntemlerine, dört aşamalı beslenme planından vitamin-mineral takviyelerine kadar birçok konu, alanında uzman akademisyenler ve klinisyenler tarafından sunuldu. Ayrıca vaka sunumları, beslenme destek ürünleri ve beslenme tarifleri gibi uygulamalı bölümlerle katılımcıların bilgileri pekiştirildi.

Katılımcılar, sempozyumu bilimsel yeniliklerin paylaşıldığı, güncel kılavuzların tartışıldığı ve meslektaşlar arasında güçlü bir bilgi alışverişi ortamı sunan verimli bir buluşma olarak değerlendirdi. Özellikle beslenme ve diyetetik öğrencileri, sahadan gelen deneyimlerle mesleki vizyonlarını geliştirme fırsatı buldu.

Sempozyum, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.