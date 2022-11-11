SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Nebiyan kestanesi için coğrafi işaret almaya odaklandı.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Nebiyan kestanesi için coğrafi işaret almaya odaklandı.

OMÜ Ziraat Fakültesinde coğrafi işaret almaya aday Nebiyan kestanesinin tadım testi yapıldı. OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen etkinlikte OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ile Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Umut Sami Yamak ve Doç. Dr. Ahmet Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve akademik ve idari personel katılımıyla, Nebiyan kestanesini tattı. Rektör Ünal ve diğer konuklar, Samsun’un 19 Mayıs ilçesindeki Nebiyan bölgesinde yetişen kestaneleri tadarak puanladı. Toplam 3 çeşidi bulunan kestanelerin puanlaması devam ederken, misafirlere kestane çayı da ikram edildi. Puanlamada kestanenin tadı, görünümü, kokusu ve rengi kriter olarak belirlendi. Nebiyan yöresinde yetişen kestaneler, tohum zarının kolay soyulabilmesi, kabuğunun ince olması ve tadıyla ön plana çıktı.

Nebiyan kestanesi hakkında bilgiler aktaran Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, 19 Mayıs’ın, Samsun’da en fazla kestane yetiştirilen ilçelerden biri olduğuna dikkat çekerek “Kestaneler Nebiyan dediğimiz yörede yetişiyor. Nebiyan’da kestanesinin en önemli özelliği çok lezzetli olması. Meyveler biraz küçük ama hakikaten çok lezzetli. Kabuğu ince, tohum zarı çok kolay soyuluyor. Aslında bu bölgedeki bütün sebze ve meyveler çok lezzetli. Nebiyan kestanesi ve fasulyesi zaten tescil edilecek. Nebiyan kestanesinin coğrafi işaret alması için meyve özelliklerini inceledik, bugün de tat analizini yapacağız. Ayrıca ‘Nebiyan Kestanesi Coğrafi İşaret Ormanı’ oluşturmak istiyoruz. Nebiyan yöresinin bütün ürünleri gerçekten çok lezzetli. Amacımız tabii ki coğrafi işaret almak. Bu ürünlerin içerisinde fasulye ve sahlep de var. Bizler daha önce de tescil ettirdiğimiz Erfelek kestanesini Havza’da da yetiştirdik. Bu ürünler, çeşitli ekolojik ortamlarda farklı lezzetlere sahip” dedi. Nebiyan kestanesi coğrafi işaret ormanı oluşturmayı da hedefleyen Ziraat Fakültesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan fidan temin etmek için proje başvurusunda bulundu. 20 dönümlük alana ise fidan dikimi planlanıyor.

Üniversite öğrencileri arama kurtarma takımlarıyla tanıştı

Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği üniversite gençliğini arama kurtarma faaliyetlerine yönlendirmek amacıyla tanıtım etkinliği düzenlendi. OMÜ Arama Kurtarma Takımının organizasyonunda gerçekleşen faaliyette, Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, Gönül Elçileri Arama Kurtarma İnsani Yardım Derneği, 19 Mayıs İzci Kulübü, Beşir Derneği, Cansuyu Derneği ve Millî Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Ekipleri stantlı katılım sağlayarak öğrencilere kurumları hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk ve protokol üyeleri stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Stant gezisinin ardından Türk Kızılayı tarafından dağıtılan keşkek ikramına katılan protokol üyeleri sonrasında OMÜ bünyesinde kurulan AFAD Eğitim Merkezini ziyaret etti. Öğrencilerin farkındalığının arttırılmasını sağlayacak program; köpekli arama kurtarma, ipli tırmanış, zipline, oryantiring gösterimlerinin yapılmasının ardından katılımcılara keşkek dağıtımıyla sona erdi. Yaşam Merkezinde kurumlara ait açılan arama kurtarma stantlarının ziyaretine ayrıca Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, İl Afet Acil Müdürü Levent Uçarlı, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.