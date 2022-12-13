Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO) bilgisayar laboratuvarları sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yenileniyor. Bu kapsamda bağışlanan ilk parti dizüstü bilgisayarlar düzenlenen törenle Çarşamba Ticaret Borsası MYO’ya teslim edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO) bilgisayar laboratuvarları sivil toplum örgütlerinin desteğiyle yenileniyor. Bu kapsamda bağışlanan ilk parti dizüstü bilgisayarlar düzenlenen törenle Çarşamba Ticaret Borsası MYO’ya teslim edildi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de içinde bulunulan “Bilgi Çağı”na ayak uydurabilmesi için bilgi teknolojileri sektörü lokomotif görevi görüyor. İşte bu özellikli alana ara eleman yetiştiren ve bu konuda çok başarılı isimleri sektöre kazandıran OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası MYO, gelişen teknolojiyi yakalayabilmek için bilgisayar laboratuvarlarını yenilerken üniversite kaynaklarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin desteğini de kabul ediyor.

Bu kapsamda yerel dinamikleri harekete geçiren MYO, ilk etapta Hergüner Bilgen Özeke Hukuk Bürosunun, İstanbul merkezli Çarşamba Dernekleri Federasyonu (ÇADEF), Samsun Çarşambalılar Derneği, Avusturya Samsunlular Derneği katkılarıyla bağışladığı 19 dizüstü bilgisayarı düzenlenen tören ile teslim aldı. MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir’in ev sahipliğinde düzenlenen törene ÇADEF Başkanı Hayati Sözen ve yönetim kurulu üyesi bilgisayar mühendisi Erdal Bir, ses sanatçısı Hüseyin Şimşek, Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi eczacı Ömer Bir, Avusturya Samsunlular Derneği adına Cengiz Uyar ile öğretim elemanları katıldı.

Bilgisayarların teslim töreninin dernek temsilcilerine bağışları, gönülden destekleri ve törene katılımları için teşekkür eden Prof. Dr. İsmail Aydemir, teknolojik altyapının yenilenmesinin eğitim kalitesinin artmasında çok önemli olduğunu vurguladı. Okulun kuruluşundan bu tarafa Çarşambalıların desteğiyle çok önemli bir noktaya geldiğini belirten Aydemir, bugün ülkemizin çok önemli firmalarında ve kurumlarında çalışan mezunlarının başarılarıyla gurur duyduklarının dile getirdi. Prof. Dr. Aydemir, bugünkü ve bundan sonraki bağışların maddi değerinin yanında manevi anlamın çok kıymetli olduğunu ifade ederek bağışçılara “Bu gurur tablosunda sizlerin de önemli bir yeri olacak” dedi.

Teslim töreninde bağışçılar adına konuşan ÇADEF Başkanı Hayati Sözen, federasyon olarak Çarşamba’daki okullar ve öğretmenlere de destek verdiklerini, ilk kez üniversiteye katkı sağladıklarını söyledi. Başkan Sözen, bundan da çok mutlu olduklarını, özellikle işe yarayan bir yere destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Sözen, konuşmasının devamında gelecek yıl hem bilgisayar hem de diğer donanımlar konusunda desteklerine devam edecekleri sözünü verdi. Başkan Sözen, üniversite öğrencilerine destek verme imkanı sağladıkları için Prof. Dr. İsmail Aydemir ve bağlantıyı sağlayan Öğr. Gör. Sema Bilgili’ye ayrıca teşekkür etti.