Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) daha önce profesör ünvanı alan ve belgesini teslim almamış akademisyenlere düzenlen sade bir törenle “profesörlük belgeleri” takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ın ev sahipliğindeki davete profesörler yoğun ilgi gösterdi. Rektörlük binası fuaye alanında düzenlenen ve 155 profesörün belgesini teslim aldığı etkinlikte Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, akademisyenleri tebrik etti.

Programda; davetli profesörlerin yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ile Rektör Danışmanı Doç. Dr. Emine Şendurur da hazır bulundu.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olga Hasanova’ın öğrencisi Beren Melis Menekşe piyanosu ile etkinliğe anlam kattı.

Program profesörlerin tören için hazırlanan özel alanda hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.