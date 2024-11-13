Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Lisans Programı 2018 yılı sonundan itibaren aktif şekilde yürüttüğü akreditasyon çalışmalarında ilki 2020 yılında diğeri 2022 yılında olmak üzere iki kez Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından 2 yıl süre ile akredite edilme başarısı gösterdi.

Son yapılan TURAK akreditasyon başvurusu sürecinde Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından başarıyla hazırlanan rapor ve süreçlere ilişkin sunulan kanıtlar, başkanlığını Prof. Dr. İsmail Kızılırmak’ın yürüttüğü, Doç. Dr. Gülten Yurtseven, Doç. Dr. Arzu Toker, Ali Cenk Yorulmaz ve Nil Ayduğan’ın değerlendirici olarak yer aldığı akreditasyon saha ziyaretine sunuldu.

Saha ziyareti kapsamında Fakülte yönetimi, bölüm başkanları, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, idari personel ve paydaşlar ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hazırlanan bildirim raporu, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’a takdim edildi.

Takdim töreninde bölümün güçlü yanları ve gelişime açık alanları ele alındı. Takdim töreninde Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Yetkin Bulut, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Çilingir Ük ve öğretim üyeleri yer aldı.

Terme Belediye Başkanı Kul, Rektör Aydın’ı ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın’ı Terme Belediye Başkanı Kul, Rektör Aydın ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın da nazik ziyareti ve iyi dilekleri için konuğuna teşekkür etti. Görüşmede iş birlikleri kapsamında şehri ve bölgeyi güçlendirecek eğitim ve AR-GE projeleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Rektör Aydın’dan Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın’a iadeiziyaret

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’a iadeiziyarette bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede; OMÜ Rektörü Fatma Aydın ve SAMÜ Rektörü Mahmut Aydın, eğitim alanında iki üniversite arasında ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve SAMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Prof. Dr. Salih Kesgin’in de katıldığı ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.