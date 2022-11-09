Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in verdiği “Küresel İklim Değişikliğinin Turizm Sektörü Üzerine Muhtemel Etkileri” adlı açılış dersiyle başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’in verdiği “Küresel İklim Değişikliğinin Turizm Sektörü Üzerine Muhtemel Etkileri” adlı açılış dersiyle başladı.

Açılış dersi öncesinde açılış konuşmasında söz alan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, fakültenin akademik performansına dikkat çekerek, “Turizm Fakültesi olarak genç, dinamik, üretken ve çok çalışkan bir kadro sahibiz. Akademik yayın ortalaması olarak baktığımızda URAP tarafından yapılan sıralamalarda sürekli olarak ilk beşin içerisinde yer alıyoruz. Nitekim hem sayı hem de nitelik olarak grafiğimiz sürekli yükseliyor. Fakülte olarak en önemli özelliklerimizden biri de konunun uzmanları ile öğrencilerimizi bir araya getirmemiz. Kaymakamımız Cevdet Ertürkmen ve Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Alaiddin Domaç öğrencilerimizin derslerine giriyor. Fakülte olarak öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin proje kültürünü edinmesi için çaba sarf ediyoruz. Örneğin Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyemiz Dr. Ayşe Atar ve öğrencilerimiz TEKNOFEST 2021’de finale kaldı. Akademisyenlerimiz ise proje yazma eğitimleri aldılar” dedi.

“Hepimizin gurur duyacağı bir Turizm Fakültesini hep beraber izleyeceğiz”

Fakültenin akredite çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Bulut, “Turizm İşletmeciliği Bölümümüz 2020 yılından itibaren akredite olmuş durumda. Turizm Rehberliği Bölümümüz de inşallah gelecek yıl akredite olacak. Hem akreditasyon çalışmaları bağlamında hem de eğitimde revziyon çalışmaları kapsamında sürekli olarak kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Öğrencilerimiz için sadece klasik olarak sınav yapmıyor, onları uygulamalı alanlarda da değerlendiriyoruz. Bu bazen proje şeklinde olduğu gibi bazen de reklam filmi, sözlü gibi formatlarda oluşuyor. Araştırma görevlilerimizin ve lisansüstü öğrencilerimizin ileride daha nitelikli birer akademisyen olmalarını sağlamak amacı ile Academic Talks etkinliklerini başlattık. Fakülte olarak bu yılsonu itibarıyla fakültemizin dergisini çıkarıyoruz. Turizmle ilgili akademik yayınların yer alacağı dergi, fakültenin akademik gelişimine de katkı sağlayacak. Bu yıl, öğrencilerimizin okullarını sahiplenmesi ve akademisyenlerimizin başarısıyla taçlanacak, nihayetinde de hepimizin gurur duyacağı bir Turizm Fakültesini hep beraber izleyeceğiz” diye konuştu.

Ardından söz alan protokol üyelerinden Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve OMÜ bağışçısı İş Adamı Kaya Taşçı’da yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek konuk Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek’e ilgisi ve katılımından ötürü teşekkür ettiler.

“Fakülte ve kendinizin gelişimine destek sağlayacak her konuda destek olacağız”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ise OMÜ’deki revizyon çalışmalarını önemine değinerek, “Üniversitede yakın zamanda bir takım revizyon çalışmaları yapıldı. Bunun sebeplerinden biri Yükseköğretim Kurulundan akredite almış bir üniversite olmamız ve Turizm Fakültemiz de akredite fakültelerimizden biri. Bu revizyonların hayata geçirilmesi biraz zaman alacak. O yüzden öğrencilerimizden bu noktada sabır ve aynı zamanda katkı bekliyoruz. Üniversite mezunları ve ilgili bölüm öğrencilerinin bu doğrultuda yeterliliği için ne isteniyorsa düzenlemeler bu yeterliliklere göre gerçekleştirildi. Kendi eğitiminizle ilgili eksik gördüğünüz ve tamamlanmasını istediğiniz noktaları da bizimle paylaşabilirsiniz. Sizler tarafından gelecek önerilere her zaman açığız. Proje yazma eğitimleri devam ediyor. Özellikle bu eğitimlere katılmanızı ve proje yazma kültürünüzün gelişmesini arzu ediyoruz. Fakülte içerisinde öğrenci toplulukları, gruplar kurabilirsiniz. Mesleki, sosyal ve diğer alanlarda yapılan bütün projeler ilgili makamlarca değerlendirilecektir. Hocalarınızdan destek alarak fakültenin güçlenmesi adına ve kendi gelişiminize katkı sağlayacak çalışmalarda destek vereceğiz. Kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz mezuniyet sonrasında iş bulma imkânınız daha fazla olacaktır” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmaları sonrasında Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Küresel İklim Değişikliğinin Turizm Sektörü Üzerine Muhtemel Etkileri başlıklı dersiyle öğrenci ve katılımcılara hitap etti ve kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Açılış dersi sonunda ise konuk Rektör Halil İbrahim Zeybek’e, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk tarafından fidan sertifikası takdim edildi.

OMÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ayrıca akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.