OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi’nde bulunan personel giyinme odasında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin ve OMÜ personelinin çabalarıyla söndürüldü. Yanan giyinme odasında duvarlarda siyah isler oluşurken, personel dolapları da zarar gördü. Dumandan etkilenen serviste temizleme çalışması yapıldı.

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