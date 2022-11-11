Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı ve ’organ bağışı’ çağrısı yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası" çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla stant açıldı ve ’organ bağışı’ çağrısı yapıldı.

Tıp Fakültesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Tıp Öğrenci Birliği Halk Sağlığı Çalışma Kolu tarafından açılan stantlarda; organ bağışı ile ilgili farkındalığı arttırmak, yanlış bilinenleri düzeltmek, bilinmeyenleri anlatabilmek, organ bağışının önemine dikkat çekerek ziyaretçilere bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar, açılan stantlarda form doldurarak organ bağışında bulundular.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Böbrek Nakil Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, Karaciğer Nakil Sorumluları Doç. Dr. Oğuzhan Özşay, Doç. Dr. Kağan Karabulut ile hastane yöneticileri de stantları ziyaret etti.

"30 bin insan organ bekliyor"

Organ bağışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türkiye’de 30 bin insanın organ nakli beklediğini belirterek organ bağışının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Özkan, “Bölgede organ bağışı ve nakli faaliyetlerinin, birçok kurum çalışanının iş birliğinde organize bir şekilde başarıyla yürütüyoruz. Bu başarıda emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Hastaların sağlığına kavuşması için organ nakli alanında özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.