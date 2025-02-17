Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Samsun’da bir ilk gerçekleştirildi. Kronik karaciğer hastalığı kaynaklı tekrarlayan mide kanamaları geçiren bir hastaya "transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TİPS)" işlemi başarıyla yapıldı.

OMÜ’de ilk defa gerçekleştirilen bu işlem ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan OMÜ Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Uzunkaya, "TİPS işlemi, karaciğer sirozu başta olmak üzere birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan portal hipertansiyonun; mide-varis kanaması, karında veya akciğer zarında sıvı birikimi gibi komplikasyonlarının yönetiminde uygulanan komplike bir girişimsel işlemdir. Bu işlem ile sindirim sistemine ait organlardan gelen kanı karaciğere taşıyan damar sistemindeki yükselmiş olan basıncın düşürülmesi hedeflenmektedir. İşlemin mantığı, karaciğer içerisinde yer alan iki ayrı toplardamar sistemi arasında kapalı anjiyografik yöntemle köprü oluşturma esasına dayanmaktadır. Böylece rutinde uygulanan tedavilere dirençli durumlarda iyileşme sağlanabilmektedir" dedi.

"TİPS işlemi Samsun’da şimdiye kadar hiç yapılmamıştı"

Açıklamasının devamında Doç. Dr. Uzunkaya, "Her ne kadar TİPS işlemi ülkemizdeki büyük merkezlerde çok zamandır yapılıyor olsa da bildiğimiz kadarıyla Samsun’da şimdiye kadar hiç yapılmamıştı. Tokat’ta yaşayan ve uzun zamandır mide kanamalarından muzdarip olan bir hasta bize başvurduğunda kendisine böyle bir tedavi yöntemi olduğunu ve bundan fayda görebileceğini söyledik. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Mustafa Özdemir’i işlemi birlikte gerçekleştirmek için özel olarak davet ettik ve hastanemiz Girişimsel Radyoloji bölümünde görevli öğretim üyelerimizin de katılımlarıyla işlemi başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Hastanemiz adına yeni bir ilke imza atmış olduk"

Doç. Dr. Uzunkaya şunları söyledi: "Artık hastalarımız bu türden işlemler için metropollere gitmek zorunda kalmayacaklar. Böylece hastanemiz adına yeni bir ilke imza atmış olduk. Altyapımızın gücü, ekibimizin tecrübesi, paydaş hocalarımız ile idarecilerimizin destekleri sayesinde TİPS gibi oldukça komplike işlemleri adım adım hastanemize kazandırıyoruz."