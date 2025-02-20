Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığında yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Murat Danacı, Prof. Dr. Cengiz Çokluk’tan dekanlık görevini devraldı.

Devir teslim törenine katılan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Cengiz Çokluk’a teşekkür etti. Dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Murat Danacı’ya da yeni görevinde başarılar diledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı’nın yardımcıları ise Prof. Dr. Tevfik Sünter ve Doç. Dr. Fatih Temoçin oldu.

Devir teslim törenine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen ile akademisyenler katıldı.

Tören, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.