SAMSUN (İHA) – Siber güvenlik yol haritasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) Türkiye’de öncü olduğu vurgulandı.

SAMSUN (İHA) – Siber güvenlik yol haritasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ) Türkiye’de öncü olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde ve TÜBİTAK’ın teknik desteği ile “Yapay Zekâ, İleri Malzeme, Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç alanlarında Teknoloji Yol Haritaları” hazırlandı. Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritasında OMÜ’nün ülkemizde öncü olduğu vurgulandı.

Yapay Zekâ, İleri Malzeme, Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç alanlarında Teknoloji Yol Haritalarından biri olan “Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası”nda OMÜ’nün siber güvenlik ve kriptoloji (gizli yazılar, şifreli belgeler bilimi) alanında ülkemizde öncü olduğu ifade edildi. Yapay Zekâ, İleri Malzeme, Büyük Veri ve Bulut Bilişim, Motor Teknolojileri, Siber Güvenlik, Biyoteknolojik İlaç Alanlarında Teknoloji Yol Haritalarında; teknoloji alanları, BTYPK Teknoloji Önceliklendirme Çalışması, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve 11. Kalkınma Planı’nda yer alan ortak teknoloji alanlarından etki potansiyeli en yüksek olanlar seçildi.

Prof. Dr. Akleylek: “Akademik ve sektörel bakış açısını harmanlayarak problemlere çözüm odaklı yaklaşıyoruz”

Ekibiyle birlikte sürece büyük katkı sağlayan Prof. Dr. Sedat Akleylek, Siber Güvenlik Teknoloji Yol Haritası’nın; siber güvenlik ve bilişim teknolojilerinin hem bilimsel hem de teknolojik açıdan değerlendirilmesi sonucunda sektörel bakış açısı göz önüne alınarak bu konularda çalışan herkese faydalı olması hedefiyle oluşturulduğunu belirtirken, “Günümüzde dijital ortamların kullanımlarının yaygınlaşması sonucunda dönüşüm ihtiyacı ortaya çıktı. Hızlı gerçekleşen bu dijital dönüşüm ile bilgi güvenliği kavramları çerçevesinde önemli problemlerin var olduğu görülmekte. Siber güvenlik ve kriptografik yaklaşımlar ile verinin depolanması, işlenmesi, paylaşılması ve istenilen durumlarda erişilme ihtiyacı problemsiz bir şekilde yapılabilir. Siber güvenlik ve kriptografik çözümler ile gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi, inkar edememenin yanı sıra, sistemlerin tanımlandıkları işleri sorunsuz bir şekilde yapabilmesi sağlanabiliyor. Merkez olarak siber güvenlik ve kriptoloji alanında yerli ve millî çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı proje, akademik ve bilimsel yayın, patent ve ürün olarak sürdürmekteyiz. Özetle, akademik ve sektörel bakış açısını harmanlayarak problemlere çözüm odaklı yaklaşıyoruz” dedi.

ASELSAN destekli siber güvenlik projeleri

OMÜ Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak öncelikle Samsun ve yakın illerde siber güvenlik farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarına ve bu kapsamda düzenli olarak eğitim ve seminerler verdiklerine işaret eden Merkez Müdürü Akleylek, bu çalışmalar ve sahip oldukları iş birliği ağına dair şu bilgileri paylaştı:

“Ülkemizde siber güvenlik ve kriptoloji odağında Türkçe kaynak oluşturma ve açık bilime katkı sağlama amacıyla ‘Siber Güvenlik ve Savunma’ kitap serisini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının desteği ve Gazi Üniversitesi ortaklığıyla yayınlamaktayız. Şimdiye kadar 6 cilt yayımladık ve bunlar tüm okuyucuların erişimine ücretsiz olarak açık. Üniversitemizde ulusal ve uluslararası destekli projeler ile kuantum sonrası kriptografi alanında öncü çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalarla standartlaşma süreçlerine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, temel kriptografik algoritmalar ve bu algoritmaların ticari kullanıma hazır teknolojilerde kullanılmasına yönelik yaptığımız çalışmalarla sektörel iş birliklerinin önünü açtık. Bu kapsamda, ASELSAN gibi savunma sanayii firmaları destekli siber güvenlik projeleri yürütülmekte. Aynı zamanda, millî muharip uçak için siber güvenlik çözümleri üzerine çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.”

“Birçok önemli kurumun iletişim altyapısını saldırılara karşı dayanıklı hâle getirecek projeler üzerinde çalışıyoruz”

Başında olduğu Merkezin uluslararası bağlantı ve iş birliklerinden söz eden Akleylek, “2022’nin Eylül ayında TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, NATO Science for Peace and Security (NATO SPS) programı kapsamında Azerbaycan devletinin önemli kurumlarında görev yapan uzmanlara yönelik kuantum bilgisayarların kriptoloji üzerindeki olası yıkıcı etkileri ve bu etkilere karşı alınması gereken önlemleri kapsayan eğitimlere katkıda bulunduk. Birçok önemli kurumun iletişim altyapısını kriptografik olarak kuantum bilgisayar saldırılarına dayanıklı hâle getirecek projelerin temelini atmaya dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde farklı kapsamlarda dost ve kardeş ülkelere siber güvenlik ve kriptoloji alanındaki desteğimiz artarak devam edecek. Uluslararası iş birliklerimiz çerçevesinde Estonya, Fransa, İspanya, Almanya, Malezya, Gürcistan, Japonya, Hindistan, Güney Kore, Cezayir, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD’deki araştırmacılar ve kurumlar ile ortak çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz. Bunların sonuçlarını hem ulusal hem de uluslararası çapta toplamaya başladık” şeklinde konuştu.

SAHA EXPO 2022’de sergilenmeye değer 3 buluştan biri

Prof. Dr. Sedat Akleylek yanı sıra, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “SAHA EXPO 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı”nda sergilenmeye değer görülen 3 buluştan birinin de Trakya Üniversitesindeki araştırmacılarla beraber geliştirdikleri "Simetrik Anahtarlı Şifrelerde İkili Doğrusal Dönüşüm Geliştirilmesi için Bir Yöntem" başlıklı patent olduğuna dikkat çekti.