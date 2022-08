Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2 yıldır hem eğitimde hem de AR-GE çalışmalarında revizyona gittiklerini belirterek, "AR-GE konusunda ciddi bir kazanım elde ettik. Patent almak da OMÜ için bir rutin oldu" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2 yıldır hem eğitimde hem de AR-GE çalışmalarında revizyona gittiklerini belirterek, "AR-GE konusunda ciddi bir kazanım elde ettik. Patent almak da OMÜ için bir rutin oldu" dedi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, görevdeki 2 yılını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından atandığı 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana en çok AR-GE çalışmalarında revizyona gittiklerini belirten Rektör Ünal, patent almanın da OMÜ için artık bir rutin olduğunu vurguladı.

"2021 yılını AR-GE açısından üstün bir başarı ile kapattık"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Rektör Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak hem eğitimde hem de AR-GE’de revizyon yaklaşık olarak 2 yıldır sürdürdüğümüz bir çalışmaydı. AR-GE konusunda 2021 itibarıyla ciddi bir kazanım elde ettik. Bir önceki yıla bakıldığında yaklaşık olarak yüzde 80 gibi sayı açısından, bütçe açısından hem de topluma katkı açısından iyileştirmenin olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda üniversitenin elde ettiği 2 tane değer oldu. Bunun bir tanesi ‘kurumsal akreditasyon’ almış oldu. Arkasından da ‘girişimci üniversite’ unvanını almış oldu. Dolayısıyla AR-GE açısından bakıldığında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 2021 yılını üstün bir başarıyla kapattığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"Patent almak OMÜ için rutine döndü"

OMÜ olarak birçok alanda patent aldıklarını söyleyen Ünal, "2019’da 1, 2020’de 0 iken, 2021’e gelindiğinde üniversitenin tescillenmiş patent sayısı 10 oldu. Bu da yaklaşık 10 kat gibi başarının yükselmesi anlamına geldi. Başarının sürdürülebilir olması önemliydi. 2022’ye geldiğimizde ilk 6 ay içerisinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak tescillenmiş patent sayımız 13 oldu. Dolayısıyla artık bunun rutine döndüğünü söyleyebiliriz. AR-GE’de hedef yayın değil artık. AR-GE’de hedef üretim daha da önemlisi bunun bir ticari ürüne dönüşebilir mi diye bir motto değişikliğine gittik. İki üründe bunun sonucunu aldık. Bunun bir tanesi kenevirle alakalı yaptığımız çalışmalar. Üniversite adına tescillenmiş olan kenevirin tohumunun üretim hakkını yaklaşık olarak 10 yıllığına satmış olduk. Bu, üniversitenin kendi kaynaklarını üretme anlamına geliyordu. İkincisi ise yine tescillenmiş olan patentlerimizden bir tanesini ticarileştirmiş olduk. Bunu bize ümit veren güzel bir başlangıç olarak adlandırıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi aslında 2 yıla baktığımızda AR-GE noktasında çok ciddi bir ivme kazandığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu sene gelecekler çok şanslı"

Bu sene OMÜ’ye kayıt yaptıracak öğrencilerin mesleki anlamda gerçek yeterliliklerinin olacağını ifade eden Ünal, "Eğitim ile AR-GE arasında bir ilişki kurduk. Bilgi hızlı eskiyor. Bilgiye ihtiyacımız var ama ihtiyaç duyduğumuz bilginin her gün ve her an yenilenen bilgiyle eğitimin sürdürülebilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla AR-GE’yi biz aynı zamanda bilgi üretim aracı olarak gördük. AR-GE ile üretilen bilgiyle de eğitimin sürekli olarak revizyonunu, sürekli olarak kendini güncellemesini hedef haline getirdik. Bu bağlamda istihdam alanının ihtiyacını hatta istihdam alanını geleceğe taşıyacak bir misyonu biz mezunlarımıza yüklemek üzere kendimize görev alanı belirlemiş olduk. Buna bağlı olarak istihdam alanının, odaların vb. taleplerini dikkate almak suretiyle müfredatımızı güncelledik. Biz 2022’nin Eylül ayı itibarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin eğitiminde farklı bir dönem başlatmış olacağız. Dolayısıyla bu yıl kayıt yaptıracak olan öğrencilerimizi biz oldukça şanslı görüyoruz çünkü mezun yeterlilikleri gerçek yeterlilikler olacak. Kağıt üzerinde webde yayınlanan yeterlilikler değil de yeterlilik olarak neyi iddia ediyorsak, neyi ortaya koyuyorsak biz bunu kamuoyuna verilmiş bir söz olarak görüyoruz. Verdiğimiz sözün arkasında durmak suretiyle mezunlarımızı bu yetkinliğe kavuşturmak üzere bir planlama yaptık. Burada eğitim ile AR-GE arasında kurduğumuz ilişkide AR-GE’yi lisans düzeyine indirgedik. AR-GE projelerini lisans düzeyinde desteklemeye başladık. Geçen yıl içerisinde bin 750 kadar öğrencimize proje yazma eğitimi verdik. Yazma eğitimi verdiğimiz öğrencilerin projelerini BAB üzerinden destekledik" açıklamasında bulundu.