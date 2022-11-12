SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesine gelen üniversite öğrencileri düzenlenen foto maratonda ilçenin en güzel fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Tekkeköy ilçesine gelen üniversite öğrencileri düzenlenen foto maratonda ilçenin en güzel fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Tekkeköy Belediyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Topluluğu iş birliğinde "Tarihin Doğduğu Kent Tekkeköy Fotoğraf Yarışması" düzenlendi. Topluluk üyesi öğrencilerin sabah saatlerinden itibaren Tekkeköy’de misafir edildiği yarışmada, öğrenciler kentteki tarihi ve kültürel dokuya bir yolculuğa çıkarıldı.

İlçenin en güzel fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarışan öğrenciler; Tekkeköy Mağaraları, Kurşunlu Şelalesi, Tarihi Yel Değirmeni, Antyeri Kilisesi, Anıt Ağacı ve Balcalı Ahşap Camisinde fotoğraflar çekti. İlçenin güzelliklerine hayran kaldıklarını belirten öğrenciler, yapılan bu yarışma vesilesiyle bunu gördüklerini dile getirdi.

Öğrencilerle bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini kendi objektifleriyle fotoğraflayan geleceğin gazeteci, televizyoncu, muhabir, spiker, yönetmen, fotoğrafçı ve kameramanları ile hoş bir sohbet gerçekleştirdik. OMÜ ve OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu ile birlikte organize ettiğimiz etkinlik ile ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmanın yanında özellikle fotoğrafçılık ile ilgilenen üniversite öğrencilerimizin objektifinden farklı bir çerçeveden farklı bir bakış açısından ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerini ortaya koyacağız. Bugünkü çabaları için her birine teşekkür ediyor yarışmada başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflara ödül verileceği öğrenildi.