Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OMÜ MTAL) ortaklığında hayata geçirilen “Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi” projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye hak kazandı. 2024 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanacak proje, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Yeşilyurt Demir Çelik MYO’nun da iştirakiyle geliştirildi.

Projenin toplam bütçesi 6 milyon TL olup, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan yüzde 90’lık hibe ile 5 milyon 400 bin TL destek verilecek. Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi, OMÜ MTAL öğrencilerine ve dezavantajlı gruplara önemli bir eğitim fırsatı sunarken, Samsun’un istihdam ve sanayi kapasitesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Nitelikli iş gücü ve genç istihdamı hedefleniyor

Proje, elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, gençlerin istihdamının artırılması ve dezavantajlı bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacını güdüyor. OMÜ MTAL bünyesinde kurulacak merkezde öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimler alarak mezuniyet sonrası iş dünyasına hazır hale gelecek. Ayrıca, kadınlar ve genç işsizler için düzenlenecek mesleki kurslar, iş gücüne katılımlarını teşvik edecek.

Samsun’un stratejik konumu ve eğitim altyapısı

Projenin Samsun’da uygulanmasının temel sebepleri arasında, şehrin gelişmiş sanayi altyapısı, güçlü ulaşım ağı ve dezavantajlı grupların yoğun olarak yaşadığı bölgeler yer alıyor. Samsun’un eğitim ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesine yönelik uygun koşullar, projeyi bölgesel kalkınma açısından önemli kılıyor.

220 kişiye eğitim fırsatı

Proje kapsamında, 220 kişiye eğitim verilmesi planlanırken, kadınlara ve genç işsizlere yönelik özel kurslar düzenlenecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, Kurs Bitirme Belgeleri ve Europass Sertifika Ekleri ile sektörde daha kolay iş bulma fırsatı yakalayacak.

Proje sonunda, OMÜ MTAL bünyesinde kurulan Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi, yalnızca Samsun için değil, Türkiye genelinde elektrikli araç teknolojileri alanında rekabet gücünü artıracak bir örnek teşkil edecek. Atölye ve laboratuvarlarda eğitim gören öğrenciler, yenilikçi teknolojilere uyumlu bir şekilde mezun olarak iş gücü piyasasına katılacak.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu projeyle hem bölgesel kalkınmayı desteklemeyi hem de Türkiye’nin elektrikli araç sektöründe uzmanlaşmasına öncülük etmeyi amaçlıyor.