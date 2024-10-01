Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÖKMER) tarafından sunulan proje, Türkiye’nin 2013 yılından beri sürdürdüğü destek programı “Gilead ile Hayat Bulan Fikirler’’ kapsamında, “Bilimsel Projeler” kategorisinde hibe/ödül almaya hak kazandı.

Gilead Sciences her yıl HIV, viral hepatitler, sistematik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve/veya uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik her yıl “Hayat Bulan Fikirler” Programı kapsamında sınırlı sayıda projeye destek sağlıyor. Yürütücülüğünü Öğr. Gör. Dr. Esra Albayrak’ın yaptığı, Öğr. Gör. Dr. Melek Yüce, Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat, Prof. Dr. Necati Özen, Prof. Dr. Tekin Şimşek ve Prof. Dr. Yurdanur Süllü ’nün araştırmacı olarak yer aldığı ‘Üçlü Negatif Meme Kanserinde B3GNT6’nın Ekspresyon Profilinin Belirlenmesiyle Biyobelirteç Olarak Potansiyelinin Araştırılması’’ konulu çalışma 160 bin TL hibe almaya hak kazandı. KÖKMER 2022 yılında da Gilead Sciences’a hematolojik maligniteler alanında sunduğu iki proje ile toplam 223 bin TL tutarında proje desteği almıştı.