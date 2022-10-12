Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kapatılmasıyla beraber mevcut fakültenin Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak ikiye ayrılmasının ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanlık görevine Prof. Dr. Vedat Keleş getirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kapatılmasıyla beraber mevcut fakültenin Fen Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak ikiye ayrılmasının ardından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanlık görevine Prof. Dr. Vedat Keleş getirildi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlık makamında Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ın katılımıyla görev teslim töreni yapıldı. Görev tesliminde duygu ve düşüncelerini aktaran yeni Dekan Prof. Dr. Vedat Keleş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ni daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek “Sosyal bölümlerdeki hocalarımızla artık hep bir arada olacağız ve beraber karar vereceğiz. Bu gelişme tabii bir avantaj. Sosyal alana kanalize olmuş hocalarımızla el ele verip Üniversitemizin hedefleri doğrultusunda iyi bir çalışma yapacağımızı umuyoruz” dedi.

“Fakültemizde zamanla daha güçlü bir akademik yapının ortaya çıkacağı hususunda inancımız tam”

Ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, 2 fakültenin ayrışmış olmasına rağmen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin güçlü ve kadrosunu tamamlamış bir fakülte olduğuna işaret ederek, “Yeni adla kurulan bu fakültemizin ciddi bir motivasyona ihtiyacını var. Üniversitemizin kendine biçtiği yeni rolü ve vizyonu, özellikle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin öğrencilerle paylaşması gerekiyor. Yani akademisyenlerimizin rehberliği bu noktada önem arz ediyor. Bu avantajı iyi kullanabilirsek kısa sürede daha güçlü bir fakülte olarak adımızdan bahsettireceğimize inanıyoruz. Tabii yeni adla kurulan fakültemizde hem fiziki hem de stratejik anlamda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulacak. Önümüzdeki zaman içerisinde de bu düzenlemeyi zaten ayrıntılı olarak çalışacağız. Dolayısıyla zamanla daha güçlü bir akademik yapının ortaya çıkacağı hususunda inancımız tam” diye konuştu.

“Fakültemizin proje odaklı çalışmasını arzu ediyoruz”

OMÜ’nün yeni vizyonu paralelinde sosyal bilimlerin daha görünür olmasını amaçladıklarını vurgulayan Rektör Ünal, “Üniversitenin geleceğiyle alakalı bilhassa topluma hizmet, bilim üretme, kültüre ve medeniyeti güçlendirme noktalarında fakültemizin proje odaklı çalışmasını arzu ediyoruz. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla her öğrencinin ‘araştırma teknikleri’ dersi kapsamında zaten bir proje hazırlaması gerekecek. Bunun dışında sosyal seçmeli derslerle farklı kurumlar arasındaki ilişki de güçlenecektir. Fakültemizin, bunları fırsat olarak kullanıp el birliğiyle hayata geçirmesini bekliyoruz. Mevcut yapının bu ve benzeri faaliyetlerle daha da güçleneceğini öngörmekteyiz” şeklinde konuştu.

Görev tesliminin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Ünal, yeni Dekan Prof. Dr. Keleş’e buket takdim ederek muvaffakiyet diledi. Törende ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Selim Eren ve Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-TÜRKÇE) Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, fakültenin akademik ve idari çalışanları da hazır bulundu.