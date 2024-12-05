Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Kiev Ulusal Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi (KNUTD) arasında bilimsel ve eğitimsel iş birliği anlaşması imzalandı.

OMÜ Rektörlüğü’nde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile KNUTD Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Liudmyla Hanushchak-Yefimenko imza attı. İmzalanan anlaşmayla her iki üniversitede eğitim ve bilimin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları karşılamak, her iki ülkedeki kültürel ve sosyal sorunların durumu hakkında birbirlerini daha iyi bilgilendirmek ile Avrupa ve Dünya ülkeleri arasında bilim ve eğitimde birleşik akademik kriterler oluşturmak amaçlanıyor.

Akademik personel değişimi

Eğitim alanlarındaki iş birliği, eğitimsel faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan ikili akademik personel değişimi yoluyla gerçekleştirilecek. Değişimler, seminerlere, çalıştaylara, konferanslara, derslere, kütüphanelerde, laboratuvarlarda, bölümlerde, enstitülerde yapılan çalışmalara, Ortak Çift Diploma Programına, yükseköğretimin modernizasyonunu destekleyen programlara katılım yoluyla gerçekleştirilecek.

Öğrenciler her iki üniversitede eğitim görebilecek

Anlaşma ile taraflar, öğrencilerinin ve lisansüstü öğrencilerinin akademik veya bilimsel bir dereceyi belirten bir eğitim diploması alana kadar farklı dönemlerde OMÜ ve KNUTD’de eğitim görmesini kabul edecek. Bu çerçevede taraflar arasında Erasmus+ Değişim Anlaşması imzalanması süreci de başlatıldı. Ayrıca her iki üniversite lisans, yüksek lisans diplomalarını karşılıklı tanınması için ortak çalışmak konusunda mutabakata vardı.

Anlaşma 5 yıl süreyle geçerli olacak

5 yıl süreyle geçerli olacak anlaşmayla; her iki taraf da ortak bilimsel çalışma, makale, monografi vb. yayınlayacak. Taraflar, öğrenciler, lisansüstü öğrenciler, akademik personel ve araştırmacılar için ortak kültürel, sportif etkinlikler (festivaller, yarışmalar vb.) ve ortak inzivalar düzenleyecek.

İmza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Çalışma ve Kariyer Merkezi Direktörü Doç. Dr. Nataliia Fastovets, TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi Yürütücü Doç. Dr. Ali Kahramanoğlu ile Proje ekibi ise; Prof. Dr. Kürşat Demiryürek, Prof. Dr. Süleyman Yaman, Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak, Doç. Dr. Nur İlkay Abacı, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sarışan Tungaç ve Arş. Gör. Ahmet Yesevi Koçyiğit de katıldı.