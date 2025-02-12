Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Vezirköprü, Bafra ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında iş birliği geliştirmek için protokol imzalandı.

Protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı, suç işlemelerinin önüne geçmeyi ve onların topluma yeniden kazandırılmasını amaçlıyor. OMÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleşen protokole; Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Faruk Tamer ve Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Gir, imza attı.

Denetimli serbestlik kapsamında akademik destek sağlanacak

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak suça yeniden yönelmelerinin önüne geçilmesi ve topluma kazandırılmaları planlanıyor. Aynı zamanda, denetimli serbestlik hizmetleri alanındaki çalışmaların nicelik ve nitelik açısından artırılması, akademik destek alınması ve uygulamaların bilimsel yaklaşımla güçlendirilmesi amaçlanıyor. İmza töreni, katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.