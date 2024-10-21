Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nda yapılan devir teslim töreniyle Prof. Dr. Faruk Sancar, Prof. Dr. Recep Demir’den dekanlık görevini devraldı.

Gerçekleşen devir teslim törenine; Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten katıldı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, fakültenin gelişimi adına göstermiş olduğu hizmetlerden dolayı eski Dekan Prof. Dr. Recep Demir’e teşekkür ederken, dekanlık görevini üstlenen Prof. Dr. Faruk Sancar’a da yeni görevinde başarılar diledi.

Tören, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.