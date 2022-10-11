Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve beraberindeki heyet, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldı.

Başkent Ankara’daki açılış töreninde Rektör Ünal’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, Erasmus+ Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü ile OMÜ öğrencileri Özkan Yıldız ve Rümeysa Tulum eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcıları “Üniversitelerimizin 2022-2023 akademik yılı açılış töreni münasebetiyle sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekâna hepiniz hoş geldiniz. Yeni akademik yılın ülkemiz, milletimiz, özellikle de sevgili öğrencilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle selamladı.

OMÜ’nün, YÖK’ün ve Cumhurbaşkanlığının vizyonu örtüşüyor

YÖK’ün etkinliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasındaki satır başlarından birini Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları oluşturdu. -Bilindiği gibi OMÜ de Siber Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni faaliyete geçirmiş ve MYO’nun da çalışmalarında son aşamaya gelmiş durumda.- Bu birimlerden mezun olan öğrencilerin ara eleman değil aranan eleman olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Zaman zaman mağduriyetlere yol açan öğrenci disiplin yönetmeliğini de özgürlükçü bir bakış açısıyla değiştiriyoruz. Evlatlarımızı geleceğe en donanımlı en nitelikli şekilde hazırlamak için de yükseköğretimde vizyoner projeleri hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri siber güvenlik meslek yüksekokullarının kurulmasıdır. Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmesi haline geldiği günümüzde bu yüksekokullarda yetişecek gençlerimiz siber güvenlik alanında ara eleman değil inşallah aranan eleman olacaklardır” dedi.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve dünya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

YÖK Başkanı Özvar: "Üniversitesiz il kalmadı"

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de yükseköğretim kurum sayısında önemli bir artış yaşandığını ve üniversitesiz il kalmadığına dikkat çekti. Özvar, ülkenin her ilinde bir üniversitenin kurulmasının Türkiye’nin yükseköğretim kapasitesini genişlettiğini ve böylelikle vatanın dört bir yanından, daha fazla sayıda öğrencinin yükseköğretime erişebildiğini vurguladı.

Özvar konuşmasının devamında, uluslararası öğrenci sayısındaki artış, YÖK Akademik Hareketlilik Projesi, İklim ve Çevre Dostu Kampüs, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının açılması, Muhtar Akademi Projesi, öğretim üyelerine yurt dışında araştırma yapma imkânı konularından bahsederek konuşmasını tamamladı.

Akademik çalışmalara yönelik bireysel ve kurumsal kategorilerde gerçekleştirilen ödül töreninin ardından program sona erdi.