SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, haber çektikleri esnada meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakıp Tanrıöver anısına kütüphane kurdu.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, haber çektikleri esnada meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ve Umut Yakıp Tanrıöver anısına kütüphane kurdu.

OMÜ İletişim Fakültesi öğrencileri, "Bir Kitapla Başla Projesi" ile Gaziantep’te vefat eden İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Unut Yakup Tanrıöver anısına kütüphane oluşturdu. Gazetecilik bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından Toplumsal Sorumluluk Projesi kapsamında kütüphane projesinin tanıtım etkinliği, OMÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Programda konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, “Proje her şeyden önce bir vefa projesi, gönül projesi ve öğrenci projesidir. Kitaplar Gaziantep Karakesek İlköğretim ve Ortaokulu’nda genç beyinlerle buluşacak. Böylece bilgiyle yoğrulmasını sağlayabilecek nitelikte olan bir projedir” dedi.

Proje sorumlusu Faruk Polat ise "20 Ağustos 2022 tarihinde meslektaşlarımızı kaybettik. Bizler de iletişim fakültesi öğrencileri olarak bunları görev edindik. Kütüphane kurmak istedik ve çalışmalara son hızla devam ediyoruz. Bizler toplumun karşısına çok farklı ve nitelikli projeler üretmeyi, sonuçlandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Etkinliğe, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.