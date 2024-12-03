Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), “Engelsiz Üniversite Ödülleri 2024” kapsamında “Mekânda Erişim” kategorisinde 8 turuncu bayrak ödülüne layık görülerek bayrak sayısını 18’e çıkarmayı başardı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın imzasıyla 8 birime değer görülen Mekânda Erişim Ödülleri ve 6 birime layık görülen Mekânda Erişim Ödül Adaylığı Sertifikaları, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın tarafından ilgili yöneticilere takdim edildi.

“Erişilebilirlik vizyonumuz 18 turuncu bayrakla taçlandı”

Program töreninde değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, “Engelli bireylerin hayata tutunma azmi, kararlılığı ve elde ettikleri başarılar hepimiz için birer ilham kaynağıdır. Onlar spor, sanat, eğitim, iş dünyası ve daha birçok alandaki başarılarıyla topluma örnek olmanın yanı sıra, toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını her fırsatta kanıtlamaktadır. OMÜ olarak ‘Engelsiz Üniversite’ hedefiyle engelli öğrencilerimizin ve personelimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerden etkili biçimde yararlanabilmesi için engelleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar önceliğimiz. Nitekim Üniversitemizde engelsiz erişim vizyonuyla uyumlu olan 18 farklı birimimiz, engellilere yönelik çalışmalarından ötürü Yükseköğretim Kurulu tarafından ‘turuncu bayrak’ ile ödüllendirildi. Bunun yanında 9 farklı birimimiz de ‘Turuncu Bayrak’ adayı ilan edildi. Nihai hedefimiz; ‘Yüzde 100 Engelsiz Üniversite’ motivasyonu çerçevesinde Üniversitemize ait bütün birimlerde ve mekânlarda ‘turuncu bayrak’ alarak erişilebilirlik standartlarımızı yükseltmektir” dedi.

“Üniversitemizin engelli bireylere yönelik çalışmaları gelecek için umut verici”

Üniversitenin, engelli öğrencilerin ilgili mevzuat kapsamında sahip oldukları haklardan en etkin şekilde yararlanabilmeleri için önemli adımlar attığını ifade eden Rektör Aydın, “Bu kapsamda ‘Engelli Öğrenci Birimi’ kurulmuş ve her akademik birimde, engelli öğrencilerimizin ilgili işlemlerini takip etmek üzere akademik birim temsilcileri belirlenmiştir. Akademik birim temsilcileri, engelli öğrenciler eğitim-öğretim uygulamaları usul ve esaslarını geliştirmiş, engelli öğrenci tespit formu, gönüllü öğrenci formu, erişilebilirlik formu ve engelli öğrenci birimi memnuniyet anketi oluşturmuştur. Sosyal farkındalık oluşturmak için öğrenci topluluklarımızla iş birliği içerisinde birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler arasında; engelsiz yaşam seminerleri, erişilebilir film gösterimleri, bisiklet yarışları ve spor müsabakaları yer almaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, gelişim geriliği tanısı almış veya bu riski taşıyan çocuklara ve ailelerine destek sunarken, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi değerlendirme ve terapi hizmetleri sağlamaktadır” diye konuştu.

“Üniversitemiz, engellilere yönelik güçlü altyapısıyla öne çıkıyor”

OMÜ’nün engellilere yönelik hizmetler ve birimler açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğuna dikkat çeken Rektör Aydın ayrıca şunları söyledi:

“Tıp Fakültesi Hastanesindeki ilgili birimlerin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakültesinde dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji bölümleri; İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde psikoloji bölümü; Eğitim Fakültesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile özel eğitim bölümleri; ayrıca meslek yüksekokullarındaki ilgili birimler bu güçlü yapının önemli bileşenlerindendir. OMÜ olarak engelsiz üniversite hedefimiz doğrultusunda engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya ve dezavantajlarını en aza indirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Fiziksel engellerin yanı sıra, zihinlerde ve kalplerdeki engelleri de aşmanın önemine inanıyor ve bu doğrultuda farkındalık oluşturacak faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Engelli bireylerimizin huzur ve refah içinde, sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla gayretimiz bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de devam edecektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirecek yeni adımlara vesile olmasını diliyor, hayata karşı verdikleri mücadelede azim ve kararlılıkları sayesinde hepimize örnek olan öğrencilerimiz ve personelimiz başta olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızı sevgiyle selamlıyor, sağlık ve esenlik diliyorum.”

Engelsiz Üniversite Ödülleri 2024 kapsamında OMÜ; Kurupelit Kampüsü, Rektörlük Binası, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi Derslikleri, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu Binası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Binası, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Binası mekânda erişim kategorisinde turuncu bayrak ödülüne layık görüldü.

İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi D Blok, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi ise turuncu bayrak ödülü adaylığına değer görüldü.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen törene ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar, fakülte dekanları, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Ödül takdim töreni katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.