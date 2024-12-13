"2024 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi" sonuçlarına göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) 83 basamak yükselerek “Dünyanın En Sürdürülebilir 281. kampüsü” oldu. Doğa ile barışık, ekolojik duyarlılığa sahip bir kampüs hayatına ev sahipliği yapan OMÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 25. sırada yer aldı.

Dünya çapındaki üniversiteler çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Bu değerlendirmelerin yapıldığı 2024 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi 83 basamak yükselerek “Dünyanın En Sürdürülebilir 281. kampüsü” oldu. Doğa ile barışık, ekolojik duyarlılığa sahip bir kampüs hayatına ev sahipliği yapan OMÜ, Türkiye üniversiteleri arasında 25. sırada kendine yer buldu.

"OMÜ, 1477 üniversite arasında 281. sırada

95 ülkeden bin 477 üniversitenin değerlendirildiği 2024 sıralamasında OMÜ’nün elde ettiği başarı dikkat çekiyor. OMÜ, sürdürülebilirlik alanındaki çabalarını her geçen yıl daha da artırarak, yeşil ve çevre dostu bir kampüs olma yolunda önemli adımlar atıyor. OMÜ, 2021 yılında 519. sırada yer alırken, 2022’de 469, 2023’te 364. sırada yer almıştı. Üniversite 2024 yılında 83 basamak birden yükselerek 281. sırada yer aldı. Avrupa üniversiteleri arasında 340 üniversiteden 81. sırada yer alan OMÜ, öğrenci, personel ve akademisyenlerine sunduğu çevre dostu yaşam imkânlarıyla önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’deki en iyi 25 üniversite arasında

OMÜ, ulusal sıralamada da yükselmeye devam etti. 2021 ve 2022 GreenMetric verilerine göre, OMÜ Türkiye sıralamasında 41. sıradaydı. Ancak 2023 yılında 33. sıraya yükselen üniversite, 2024 sıralamasında 8 basamak daha ilerleyerek 25. sıraya çıktı.

Uluslararası ve ulusal sıralamada Türkiye’nin en yeşil üniversiteleri

2024 yılı UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi’nde dünya genelinde ilk üç sırayı şu üniversiteler aldı: Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi birinci, Birleşik Krallık’tan Nottingham Trent Üniversitesi ikinci, Hollanda’nın Groningen Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’deki üniversiteler arasında ise İstanbul Teknik Üniversitesi, dünya sıralamasında 38. sırada yer alarak Türkiye’de birinci oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi dünya sıralamasında 59. sırada, Türkiye’de ise ikinci; Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi ise dünya sıralamasında 64. sırada yer alarak Türkiye’de üçüncü oldu.