Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Kaan Gündüz atandı.

Devir teslim töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, eski dekan Prof. Dr. Nilüfer Özkan’a fakültenin gelişiminde gösterdiği emeklerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Rektör Aydın, Prof. Dr. Kaan Gündüz’e ise yeni görevinde başarılar diledi.

Göreve gelen Dekan Kaan Gündüz, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fatma Aydın’ın takdir ve tensipleri ile Diş Hekimliği Fakültesine asaleten dekan olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören rektörümüze teşekkür eder, şükranlarımı arz ederim. Yeni eğitim ve öğretim döneminde huzurlu ve başarılı bir süreç yönetmek için çalışmalarımızı akademik, idari ve öğrencilerimizden aldığımız güçle hız kesmeden devam ettireceğiz" dedi.