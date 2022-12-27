Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “Bu yıl OMÜ olarak 17 üniversitenin Uluslararası Yabancı Öğrenci Sınavı’nı (YÖS) düzenleyeceğiz. Bu başarıları artırarak üniversitemizin gelmiş olduğu noktayı daha da ileri taşımak istiyoruz” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “Bu yıl OMÜ olarak 17 üniversitenin Uluslararası Yabancı Öğrenci Sınavı’nı (YÖS) düzenleyeceğiz. Bu başarıları artırarak üniversitemizin gelmiş olduğu noktayı daha da ileri taşımak istiyoruz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, OMÜ koordinatörlüğünde yürütülen “BasicEDU-Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirmesi için Model Geliştirme Projesi" çerçevesinde "Çoğaltıcı Etkinlik Programı" düzenlendi.

“Her başarı, her proje bize heyecan katıyor”

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, “OMÜ sadece Samsun’da değil bölgemizde de bilgi üretimi ve araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarında ciddi bir mesafe kat etmiş bir kurum olarak öne çıkıyor. Bugün Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile imzalanması hazırlık aşamasında olan başka bir projemiz var. Bu projeyi Kilis’ten Rize’ye kadar birçok kurumla yapacağız. Ayrıca bu yıl OMÜ olarak 17 üniversitenin Uluslararası Yabancı Öğrenci Sınavı’nı (YÖS) düzenleyeceğiz. Bu başarıları artırarak üniversitemizin gelmiş olduğu noktayı daha da ileri taşımak istiyoruz. Bu yolda yürürken bize her başarı, her proje heyecan katıyor, motivasyonumuzu artırıyor” diye konuştu.

Gürkan: “Kadın, istihdam ve girişimcilik olgularını farklı boyutlarıyla inceledik”

BasicEDU Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan ise “Projemizin dayandığı kadın, istihdam ve girişimcilik olgularını farklı boyutlarıyla işlemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verileri, küresel düzeyde kadınların işgücüne katılım oranlarının yaklaşık yüzde 47, erkeklerinkinin ise yüzde 72 olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüzde 25’lik fark, bazı bölgelerde yüzde 50’ye kadar çıkabilmektedir. Türkiye özelinde ise, kadınların işgücü piyasasına erişimlerinde, finansal olanaksızlıklar, düşük eğitim düzeyi, ev içi sorumluluklar, kadın istihdamına ilişkin toplumsal algı, yeterli beceri ve mesleki niteliklere sahip olmamaları gibi faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından OMÜ İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Ertürk Keskin’in moderatörlüğünü yaptığı “İstihdama Katılımda Kadınların Güçlendirilmesi ve Kalkınma Paneli” düzenlendi. Panelde; “Türkiye’de Kadın İstihdamında Güncel Eğilimler” konusunu İktisaz Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Demet Özmen Yılmaz, “Türkiye’de Kadın İstihdamına Yönelik Yasal Düzenlemeler” konusunu Samsun Baro Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran ve “Sanatta, Müzikte Kadının Yeri Vardır” konusunu Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit tarafından gerçekleştirildi.

Panelin ardından Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz’ın yönettiği BasicEDU Kadınlar Korosu ve “Kadın İçin” müzik dinletisi yapıldı. Dinletinin ardından “Kadın Sanatçılar Karma Sergisi” açılışı ve ikram ile program sona erdi.

Programda katılımcılara Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Pof. Dr. Cengiz Batuk ve KOSGEB Başkanı Nebahat Livaoğlu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Programa katılan herkese BasicEDU ekibi hediye dağıtımında bulundu.