Sivas’ın Şarkışla ilçesinde iki arkadaşın yaralı halde bulduğu ebabil kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Rüzgar Aydın ve arkadaşı İsa Gencer, yolda yürürken hareketsiz bir kuş fark ettiler. Daha önce hiç bu tür bir kuş ile karşılaşmayan iki arkadaş, kuşun uçması için büyük çaba sarf ettiler. Aydın, uğraşlarına rağmen uçmayan kuşu alarak babasına götürdü. Baba, kuşun ebabil kuşu olduğunu belirterek. tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuşu tedavi edilmek üzere aldı.

“Birkaç kez uçması için çabaladım ama uçamadı”

Rüzgar Aydın, uçması için çabaladıklarını fakat kuşun uçmadığını ifade ederek, “Bu türün ne olduğunu bilemedim. Birkaç kez uçması için çabaladım ama uçamadı. Aldım ve babama getirdim. Babam da bu kuşun ne kadar mübarek ve güzel bir hayvan olduğunu anlattı. Şimdi bunu yetkili yerlere verip, iyileşmesini bekleyeceğiz” dedi.

İsa Gencer ise, yolda yürürken kuşla karşılaştıklarını ifade ederek, uçması için çabaladıklarını fakat uçamadığını belirtti.

Ebabil kuşları, gece gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inen ebabil, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyur. Sürüler halinde tiz çığlıklar atarak uçan bu kuşlar, ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar.