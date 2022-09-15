İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye’deki bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

İhtiyaç sahiplerine yardım ulaştırırken 2020 yılında Suriye’deki bir saldırıda şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman, görev arkadaşları ve sorumluluk alanındaki yetimler tarafından şehadetinin yıl dönümünde anıldı.

Suriye’nin El Bab bölgesinde yardım faaliyetlerinde görevli olan Mehmet Arif Kıdıman, plakasız iki araç içerisinde bulunan yüzleri maskeli kişiler tarafından açılan çapraz ateş sonucu 14 Eylül 2020 tarihinde şehit oldu. Kıdıman, şehadetinin yıl dönümünde çalışma arkadaşları ve görev alanı içinde olan İdlib, Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerindeki Kızılay yetimhanelerinde yaşayan çocuklar tarafından anıldı. Yetimlere ve öğrencilere kırtasiye setleri, oyuncaklar ve hediyeler dağıtılırken, şehit Kıdıman için camilerde Hatmi Şerif ve Mevlid-i Şerif okutan Kızılay çalışanları lokma döktürerek dağıttı.