Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Yakın gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle Dilovası’nı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir ilçe haline getireceğiz" dedi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri süresince ilçe sakinleri ile de bir araya gelen Ömeroğlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetme anlayışını öncelikli hizmet politikamız olarak görüyor ve uyguluyoruz" dedi.

Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Ömeroğlu’nu karşılarında gören vatandaşlar, memnuniyet ve mutluluklarını dile getirerek, ziyaretlerin kendileri için önemini vurguladı. Ömeroğlu, "Vatandaşlarımızın güler yüzü ve samimi ilgisi, bizlere daha çok çalışma azmi veriyor. İlçemizi birlikte daha güzel günlere taşıyacağız. Her şey vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için. Onların mutluluğu ve memnuniyeti bizim yegâne önceliğimiz. Yakın gelecekte hayata geçireceğimiz projelerle Dilovası’nı sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Ömeroğlu, yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl olgusunun yer aldığını ifade ederek, "Dilovası’nın modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir şehir olması için topyekun bir seferberlik halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de hizmetlerimizi hızlı ve etkili bir şekilde sürdürecek, her şeyin en güzelini hak eden hemşerilerimiz için canla başla çalışacağız" şeklinde konuştu.