İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nı yenileyecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği ihaleye 4 firma teklif verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı, üst yapı yenileme ve düzenleme hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı’nda da yenileme çalışmaları çerçevesinde yol yapım ihalesi gerçekleştirdi. Elektronik ihale yoluyla verilen 4 teklif açıklandı. En düşük teklif 52 milyon 939 bin 905 TL olurken en yüksek teklif 72 milyon 508 bin 555 TL oldu. Verilen teklifler komisyon tarafından değerlendirilecek. Ardından yapılacak yer teslimi sonrası 10 gün içinde çalışmalar başlayacak. Çalışmaların 120 takvim gününde bitirilmesi hedefleniyor. İhalesi yapılan Ömer Türkçakal Bulvarı yol yapımında gerçekleşecek çalışmada bin 800 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde 2x3 yol yapılması planlandı. Bu çerçevede 13 bin 145 metreküp kazı yapılarak 8 bin metreküp trimer kazısı yapılacak. 8 bin 580 ton aşınma tabakası yapılıp, 5 bin 350 ton üst yapı malzemesi kullanılacak. Üstyapı asfalt yenilemesiyle birlikte kaldırım taşlarının yenilenmesi için 8 bin metrekare mineral parke ve 8 bin metrekare mineral bordür kullanılacak. Ayrıca bulvarın gece aydınlatılması için dekoratif aydınlatma direği yerleştirilerek olduğundan daha modern bir görünüme sahip olacak.